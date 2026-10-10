Hybride oorlog: waarom Rusland nét geen oorlog voert met Europa
Rusland is officieel niet in oorlog met Nederland of andere Europese landen dan Oekraïne. Toch worden steeds meer incidenten in Europa in verband gebracht met Rusland, zoals cyberaanvallen, sabotage of drones. Wat is hier aan de hand?
Het zijn voorbeelden van wat hybride oorlogsvoering wordt genoemd: acties die bewust onder de grens van een echte oorlog blijven. Maar waarom doet Rusland dit? En waarom is het voor Europa zo lastig om erop te reageren? We leggen het uit in deze video.