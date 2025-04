Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) kan op meer vertrouwen rekenen dan alle ministers in het kabinet. Iets meer dan de helft (54 procent) steunt haar. Vooral VVD-kiezers zijn fan, terwijl ze bij PVV-stemmers juist minder populair is.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel. Coenradie is daarmee een stuk populairder dan vooraanstaande ministers als Sophie Hermans, Marjolein Faber, Eppo Bruins en Femke Wiersma. Zij staan er nog altijd niet goed op bij kiezers.

'Ze is een doorzetter'

Veel mensen zien Coenradie als een 'doorzetter die staat voor haar zaak'. Vanwege het cellentekort wilde ze gedetineerden in het uiterste geval 2 weken eerder vrijlaten, een plan waar partijleider Geert Wilders tegen was.

"Ze durft zelfs Wilders tegen te spreken", zegt een VVD-stemmer bewonderend. "Jammer dat ze zo weinig steun krijgt." Eerder bleek al dat veel mensen het slecht vonden dat er in de voorjaarsnota geen extra geld voor gevangenissen was uitgetrokken.

Kritiek van PVV-stemmers

Maar niet alle kiezers van haar 'eigen' PVV zijn blij met Coenradie, zeker in vergelijking met andere kiezersgroepen. De staatssecretaris zit namens de PVV in het kabinet, maar is eerder nooit actief geweest voor die partij.

"Ze kiest voor haar functie en niet voor de partij waarvoor ze zegt te staan. Ze kraakt haar eigen partij af en dat vind ik onacceptabel", zegt een PVV-stemmer. Toch heeft 49 procent van de PVV-aanhangers vertrouwen in haar.

Populair bij kiezers NSC en VVD

Na het vertrek van Pieter Omtzigt als partijleider van NSC wordt Coenradie in Den Haag zelfs genoemd als mogelijke leider van die partij.

Onder kiezers van NSC kan ze op iets meer vertrouwen rekenen dan bij de PVV-achterban: 57 procent vindt dat ze het goed doet. Maar vooral VVD-stemmers zijn positief, maar liefst 82 procent steunt haar als staatssecretaris.

Meer vertrouwen dan in Yeşilgöz

Opvallend is ook dat VVD-kiezers meer vertrouwen hebben in Coenradie als staatssecretaris dan in hun eigen partijleider Dilan Yeşilgöz (77 procent).

"Coenradie durft knopen door te hakken, al zit ze volgens mij bij de verkeerde partij", zegt een VVD-stemmer.

Meeste vertrouwen in defensieminister Brekelmans

'Faber wordt tegengewerkt'

PVV-stemmers zijn iets positiever over PVV-ministers Fleur Agema van Volksgezondheid (56 procent) en Marjolein Faber van Asiel en Migratie (57 procent vertrouwen).

Ondanks de kritiek die Faber de afgelopen tijd kreeg, staan de meeste PVV-stemmers nog achter haar. "Faber wordt steeds tegengewerkt, vorige week weer door haar eigen ambtenaren. Ze moet zich wel met de belangrijkste zaken bezighouden, niet met lintjes bemoeien.", zegt iemand.

Immigratie minder belangrijk

Onder alle ondervraagden staat vooral Faber er een stuk slechter op: slechts 22 procent is positief over haar, terwijl dat afgelopen september, vlak na het bekendmaken van de regeerplannen, nog 43 procent was. Immigratie wordt inmiddels door minder mensen gezien als een urgent onderwerp.

Juist defensie is door geopolitieke spanning in de wereld belangrijker geworden. Hierdoor was de defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) de afgelopen maanden veel in het nieuws en dat lijkt hem te helpen: hij is met 46 procent nu de populairste minister. De minister van Financiën, die in het verleden vaak goed scoorde, volgt: 42 procent heeft vertrouwen in VVD'er Eelco Heinen.

Stikstof en klimaat

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) doet het met 20 procent vertrouwen stukken minder goed. Ook grote groepen kiezers van de coalitiepartijen hebben geen vertrouwen in haar.

Alleen van haar 'eigen' BBB-stemmers, kan ze nog op steun van een meerderheid (61 procent) rekenen. Evenveel als begin dit jaar maar minder dan bij de start van het kabinet, toen driekwart het nog in haar zag zitten.

'Hermans blijft draaien'

Klimaatminister Sophie Hermans, die vorige week haar klimaatplannen presenteerde, kan op net zo weinig steun rekenen. Slechts 1 op de 5 mensen (18 procent) is positief over de VVD-bewindsvrouw, maar een ruime meerderheid (73 procent) heeft weinig of geen vertrouwen.

Ook VVD-stemmers zijn maar weinig enthousiast over hun 'eigen' minister: de helft (51 procent) is negatief. "Hermans blijft draaien", vertelt een van hen.

