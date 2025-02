Gedoe rond het asiel- en stikstofbeleid en discussie over Oekraïne zorgen ervoor dat PVV-kiezers vertrouwen in het kabinet verliezen. En dat vertaalt zich in vertrekkende kiezers: de PVV zakt deze maand 4 zetels.

Dat blijkt uit de maandelijkse zetelpeiling van EenVandaag en Verian, aangevuld met onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in het kabinet de afgelopen maanden onder alle kiezers steeds verder zakt: van 42 procent rond Prinsjesdag naar 26 procent nu.

Vertrouwen in kabinet daalt ook bij PVV-kiezers

Ook mensen die op een coalitiepartij hebben gestemd, zijn minder positief over het kabinet.

Vooral kiezers van NSC en VVD waren al eerder teleurgesteld. Nu kan ook de PVV niet meer op het enthousiasme van de meerderheid van haar kiezers rekenen. Nog de helft (52 procent) van hen heeft vertrouwen in het kabinet.

Kiezers die op een coalitiepartij hebben gestemd, verliezen vertrouwen in het kabinet

Niet meer stemmen

Kiezers storen zich aan onderlinge discussies tussen de coalitiepartijen en het gebrek aan slagkracht van het kabinet. "Ze moeten gewoon eens voortgang gaan maken en stoppen met al dat bakkeleien", bekritiseert een PVV-stemmer het kabinet.

De kritiek vertaalt zich in zetelverlies voor de PVV. De partij van Geert Wilders staat op 34 zetels, een maand geleden waren dat er nog 38. Kiezers die sinds de Tweede Kamerverkiezingen zijn weggelopen bij de PVV, zijn niet zozeer teleurgesteld in de partij, maar in het politieke speelveld waarin de PVV moet opereren. De meeste vertrokken kiezers zouden daarom thuisblijven, als er nu verkiezingen zouden zijn.

PVV-kiezers geven anderen de schuld

Ook de teleurstelling in Geert Wilders blijft beperkt. Het vertrouwen in hem daalt de afgelopen maanden licht. Sommige kiezers vinden dat hij z'n hand heeft overspeeld door 'onervaren ministers' aan te stellen en 'te hard te roepen wat hij voor elkaar zou krijgen'.

Een ruime meerderheid (82 procent) van de PVV-stemmers houdt toch vertrouwen in de voorman. Volgens veel kiezers komt het niet door hem of de PVV, maar door anderen dat het kabinet nog weinig concreets bereikt. In hun ogen werken bijvoorbeeld linkse oppositiepartijen de PVV tegen. Ook coalitiepartij NSC werkt voor hun gevoel eerder tegen dan mee.

Zoveel vertrouwen hebben kiezers in ‘hun eigen’ partijleider

'Beter voor Nederland als kabinet blijft zitten'

Geert Wilders is zelf ook kritisch op andere partijen en dreigde onlangs nog met een kabinetsval als andere partijen het asielbeleid zouden willen aanpassen na een advies van de Raad van State. Niet alle PVV-stemmers zijn daar blij mee. Een aanzienlijk deel (39 procent) vindt het niet kunnen dat politici openlijk dreigen met een kabinetsval. Ze denken dat zo'n dreigement z'n effect verliest als het te vaak wordt gebruikt.

Bovendien willen de meeste PVV-stemmers niet dat het kabinet valt. Een meerderheid van hen (61 procent) denkt dat het beter is voor Nederland als dit kabinet blijft zitten. Ondanks hun kritiek hopen de stemmers dat het kabinet zijn plannen kan uitvoeren. Sommigen verwachten bovendien dat na verkiezingen niet de PVV, maar een linkse regering aan de macht komt.

GroenLinks-PvdA stijgt licht

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, lijkt een hele linkse coalitie een lastige opgave. In de zetelpeiling krijgt GroenLinks-PvdA er deze maand wel wat bij. De partij van Frans Timmermans stond vorige maand op 24 zetels, nu zijn dat er 27. Maar, opgeteld halen de linkse partijen geen meerderheid.

Ook de huidige coalitiepartijen hebben in deze peiling samen bij lange na geen meerderheid. De PVV, VVD, NSC en BBB staan samen op 64 zetels. Bij de verkiezingen waren dat er nog 88.