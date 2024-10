Ruim de helft van de BBB-kiezers vindt dat ‘hun’ partij onvoldoende klaarspeelt voor de boer in het kabinet. Dat straalt (nog) niet af op Caroline van der Plas, maar wel op landbouwminister Wiersma. Het vertrouwen in haar daalt fors.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1.100 kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen op BBB hebben gestemd. De peiling laat zien dat kiezers op dit moment, en 5 jaar na de oprichting, een dubbel gevoel hebben over de partij: Caroline van der Plas verwoordt de stem van de regio goed, maar Femke Wiersma zet dat niet om in resultaat.

'Meer van verwacht'

Omdat het kabinet pas in de zomer is begonnen, geven veel BBB-kiezers de partij de tijd. Tegelijkertijd missen zij signalen dat het beter wordt. "Ik had er wel meer van verwacht. Boeren zitten nog steeds tot hun nek in de mest. En op stikstof is er ook nog geen zekerheid", aldus een BBB-stemmer.

En dus vindt ruim de helft van hen (56 procent) dat BBB het niet waarmaakt op landbouw, ook niet voor de korte tijd dat de partij in het kabinet zit. "Het komt allemaal niet zo van de grond. Dat is ook niet zo gek met die puinhoop die de vorige kabinetten ervan hebben gemaakt", schrijft een kiezer die een breder gevoel onder woorden brengt. Het uitblijven van resultaat is volgens hen niet alleen de schuld van de partij zelf.

Boekt BBB voldoende of onvoldoende resultaat in het kabinet als het gaat om landbouw/boeren?

Vertrouwen in Wiersma daalt

Toch keert de onvrede over uitblijvende resultaten zich 4 maanden na haar aantreden al tegen landbouwminister Femke Wiersma. Waar ruim driekwart van de BBB-kiezers (78 procent) het in het begin wel met haar zag zitten, is dat inmiddels gezakt naar 55 procent.

Kiezers zijn niet ontevreden vanwege de uitdaging waar ze voor staat, maar omdat ze niet goed weten waar ze aan toe zijn met Wiersma aan het roer. Zo is er nog onduidelijkheid over het nijpende mestoverschot van boeren en heeft Wiersma het controversiële stikstofplan van het kabinet geschrapt, zonder een andere oplossing aan te bieden. "Het leven in de agrarische sector is eigenlijk nog onzekerder geworden. Het provinciale overleg afschaffen is niet goed. Wil je iets bereiken? Dan moet je dat met de betrokkenen bespreken en daarna handelen."

Vertrouwen van BBB-kiezers in Femke Wiersma als landbouwminister

Van der Plas geschikte leider

Partijleider Caroline van der Plas doet het met 87 procent vertrouwen een stuk beter. Hoewel dat vertrouwen iets lager is dan bij Prinsjesdag dit jaar, vindt een ruime meerderheid haar nog geschikt als partijleider. "Zij is puur, no nonsense en vertolkt wat veel mensen voelen en misschien niet onder woorden kunnen brengen", schrijft een BBB-stemmer.

Wel vragen kiezers zich af hoe zij als BBB-boegbeeld de komende jaren doorstaat. "Bijzonder knap hoe ze van eenmansfractie naar een volwaardige regeringspartij is gegroeid. Het gaat nu wel pas echt beginnen en ze moeten het nog waarmaken."

Vertrouwen van BBB-kiezers in Caroline van der Plas als partijleider

'Platteland weer op de kaart'

Terugkijkend op het 5-jarig bestaan van BBB krijgt de partij een redelijke voldoende: een 7,4. Volgens kiezers is het BBB, en vooral Van der Plas, gelukt om het platteland weer op de kaart te zetten in Den Haag. Ook zeggen mensen die vertrouwen verloren in de politiek door BBB weer aan te zijn gehaakt.

De 7 zetels die bij de Tweede Kamerverkiezingen werden gehaald, zijn nog intact, bleek uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Verian. Maar dat zijn er wel stukken minder dan anderhalf jaar geleden. Toen profiteerde de partij van de stikstofdiscussie en de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar door de val van het kabinet verschoof de aandacht van stikstof naar asiel en stond de partij niet meer in het middelpunt van de belangstelling.