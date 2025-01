Waar BBB eerder profiteerde van de stikstofdiscussie, lijkt die nu juist een valkuil te worden. 3 van de 7 zetels zijn weg en de overgebleven kiezers worden de laatste maanden steeds minder zeker van hun stem. Ook het vertrouwen in Van der Plas daalt.

BBB staat, net als vorige maand, op 4 zetels in de peiling van EenVandaag en Verian. Bij de verkiezingen haalde de partij van Caroline van der Plas er 7.

Twijfel bij BBB-stemmers

In november was driekwart (73 procent) van de BBB-kiezers nog zeker van hun stem. Vorige maand was dat 57 procent en nu is nog maar de helft (52 procent) van de mensen die BBB wil stemmen, overtuigd van die keuze.

Sommige van hen hadden meer verwacht en gehoopt van hun partij in het kabinet. Drie maanden geleden wilden veel kiezers de partij nog de tijd geven, maar die tijd lijkt steeds meer op te raken.

Daadkracht

Uit onderzoek onder ruim 1000 leden uit het Opiniepanel die bij de verkiezingen op BBB hebben gestemd, blijkt dat slechts vier op de tien BBB-stemmers onomwonden zeggen dat de partij genoeg daadkracht laat zien in dit kabinet. Een even grote groep vindt juist van niet.

Die kiezers hadden gehoopt dat het stikstofdoel voor 2030 het afgelopen half jaar van tafel was gegaan, of dat de partij juist voortvarend aan de slag was gegaan met de plannen van het vorige kabinet.

BBB-kiezers over daadkracht van de partij in het kabinet

Vertrouwen in Van der Plas daalt

De ontevredenheid van de BBB-stemmers raakte eerder vooral Landbouwminister Femke Wiersma. Bij de start van het kabinet zag nog driekwart van de BBB-stemmers het in haar zitten, nu heeft 61 procent vertrouwen. Inmiddels richt de kritiek zich ook op voorvrouw Caroline van der Plas. Vier maanden geleden, op Prinsjesdag, had 94 procent van de BBB-kiezers nog vertrouwen in haar. Nu is dat gedaald naar driekwart (74 procent).

Van der Plas richt zich volgens sommige stemmers te veel op boeren en te weinig op de burger. En ook haar wordt vooral verweten dat ze de verkiezingsbelofte niet waarmaakt. "Ze roeptoetert het liedje van niet minder vee en niet gedwongen uitkoop", zegt een BBB-stemmer. "Ze moet denken in oplossingen en niet in oude herhalingen vallen."

Zoveel vertrouwen hebben BBB-stemmers in Caroline van der Plas

Zetelpeiling

Net als BBB blijven ook de andere partijen deze maand vrijwel gelijk in de zetelpeiling. De PVV blijft de grootste partij met 38 zetels. Op flinke afstand volgen GroenLinks-PvdA (24) en de VVD (22).

Het CDA (16) en D66 (11) zijn de enige partijen die in deze peiling ook boven de 10 zetels staan.