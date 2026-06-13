Vertrouwen van VVD-kiezers in partijleider Dilan Yeşilgöz daalt (weer) hard, Ruben Brekelmans populairder als lijsttrekker

Niet voor het eerst sinds haar aanstelling daalt het vertrouwen van VVD-kiezers in partijleider Dilan Yeşilgöz hard. Als VVD-kiezers nu moeten kiezen, gaan ze veel liever met Ruben Brekelmans als lijsttrekker de volgende verkiezingen in.

55 procent van de VVD-stemmers vindt dat Yeşilgöz het goed doet als VVD-leider, 30 procent minder dan net na de verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 2.100 kiezers uit het Opiniepanel die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 op de partij stemden. Vandaag houdt de partij een congres voor haar leden in Den Haag. 'Te beschadigd' 'Bevlogen', 'standvastig' en 'een pittige tante die haar mening durft te geven'. Sommige kiezers geloven in haar, maar een flink deel vindt haar 'te beschadigd' om nog geloofwaardig als gezicht van de VVD. Kiezers noemen vooral incidenten waarin de partijleider 'roekeloos' was. Ook hebben VVD-kiezers kritiek op hoe de kabinetsdeelname met twee linksere partijen uitwerkt voor de VVD, iets waar de VVD-leider verantwoordelijk voor wordt gehouden. Uit eerdere peilingen van EenVandaag bleek al dat VVD-kiezers snel vertrouwen verloren in kabinet-Jetten. Kiezers vinden dat Yeşilgöz, als minister van Defensie, te weinig zichtbaar is om het VVD-geluid te vertolken.

Yeşilgöz overtuigt maar niet De kritiek uit de VVD-achterban op Yeşilgöz is niet nieuw. Sinds eind 2023 heeft ze moeite om de VVD-kiezer structureel te overtuigen van haar leiderschap. Haar vertrouwenscijfer kwam ook die periode meer dan eens in de buurt van de rode cijfers, wat betekent dat nog maar de helft van de kiezers vertrouwen had in haar. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 scoorden alleen oud-NSC-leiders Nicolien van Vroonhoven en Pieter Omtzigt en huidig BBB-leider Henk Vermeer onder eigen kiezers slechter dan de 55 procent vertrouwen van Yeşilgöz op dit moment. Leiders van partijen die even groot zijn als de VVD, zoals Geert Wilders, Rob Jetten en Henri Bontenbal, laten stabielere en hogere vertrouwenscijfers zien. In de laatste meting, in april dit jaar, stond meer dan 85 procent van hun kiezers achter hen.

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Brekelmans als lijsttrekker? In een ander 'VVD-gezicht' is meer vertrouwen: 71 procent vindt dat Ruben Brekelmans het goed doet als fractievoorzitter. 17 procent is minder te spreken over hem en nog eens 12 procent moet nog meer van hem zien om te oordelen over de invulling van zijn relatief nieuwe rol. Tweede Kamerverkiezingen lijken nog ver weg, maar als VVD-stemmers nu moeten kiezen wie van de VVD-gezichten dan lijsttrekker moet worden, krijgt Brekelmans veel vaker de voorkeur. 53 procent ziet hem liever als kartrekker in de campagne, slechts 16 procent gaat voor Yeşilgöz. 'Haar kans gehad' De huidige VVD-leider heeft na twee verkiezingen haar kans gehad, zeggen VVD'ers. "Het is nu tijd voor iets anders", klinkt het. Brekelmans is volgens VVD'ers in het panel wat doordachter en evenwichtiger in zijn handelen. Ook noemen enkelen dat zijn Brabantse relativeringsvermogen daarbij helpt. 31 procent van de VVD-kiezers kan geen keuze maken, omdat ze over zijn gestapt naar een andere partij, toch een andere leider willen of het nog te vroeg vinden.

Ontevreden over koers Niet alleen over het leiderschap is er chagrijn in de achterban. Slechts 46 procent van de VVD-stemmers is tevreden over de koers van de partij. 'Te links' is de korte samenvatting van de open reacties die ontevreden kiezers achterlaten. Kiezers vinden dat de VVD door de kabinetsdeelname met partijen aan de linkerkant van de partij te veel naar D66 en het CDA neigt. Een kleinere groep vindt de VVD juist te rechts-populistisch geworden. Ook zijn er kiezers die zien dat er veel wordt gepraat, maar er te weinig gebeurt.