Verkeerd bezorgd, kwijtgeraakt of zelfs gestolen: 1 op 3 ontving afgelopen jaar een pakketje niet
Pakketjes neerleggen zonder toestemming, bezorgers die wegrijden voordat je opendoet of onterecht een melding krijgen dat je niet thuis was: de meerderheid maakte gedoe mee bij de bezorging van pakketjes. 1 op de 3 heeft een pakket zelfs nooit ontvangen.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. Bijna alle deelnemers (96 procent) bestelden het afgelopen jaar wel iets online.
Pakket kwijt
Dat mensen een pakketje niet ontvangen, komt door uiteenlopende redenen. Zo raken de bezorgdiensten ze kwijt, bijvoorbeeld in een distributiecentrum. Anderen weten door onduidelijke berichtgeving niet waar het pakketje ligt. "Er werd gemeld dat het pakket bezorgd was terwijl dat thuis echt niet het geval was", zegt iemand. "Zie dan maar hoe je het alsnog te pakken krijgt."
Een deelnemer die zelf bij een pakketpunt werkt, legt uit dat pakketjes op een gegeven moment terug worden gestuurd en merkt dat sommige mensen er te laat achter komen dat hun pakketje daar was.
Gestolen pakketjes
Ook worden er pakketjes gestolen. Zo vertelt iemand dat er een dief stiekem met de bezorger de flat in was gelopen: "Die heeft pakketten van mij en anderen opengemaakt. Pakketten waren tegen de afspraken in de hal neergelegd."
De bezorger denkt Max Verstappen te zijn: aanbellen en vol gas de straat uit zonder te wachten of iemand open doet.panellid
Dat pakketjes in het zicht worden neergelegd, gebeurt vaker. Bij 4 op de 10 hebben bezorgers pakketjes voor de deur of op de galerij zien achterlaten zonder aan te bellen, te wachten of überhaupt te controleren of er iemand thuis is. "De bezorger denkt Max Verstappen te zijn: aanbellen en vol gas de straat uit zonder te wachten of iemand open doet", vertelt een panellid. "Een soort pitstop."
Niet thuis-melding
Maar de grootste irritatie is toch wel dat er helemaal geen pakket wordt bezorgd omdat je niet thuis zou zijn, terwijl je dat wel was. Bijna twee derde (63 procent) heeft dat alleen het afgelopen jaar al minstens een keer meegemaakt.
Sommige deelnemers hebben extra verzendkosten betaald voor thuislevering. Ook blijven mensen speciaal voor de bezorging thuis omdat ze een pakket met bijvoorbeeld medicijnen echt nodig hebben of een zwaar pakket met bijvoorbeeld kattenvoer zelf niet kunnen dragen.
Kilometers verderop
Toch hebben veel mensen de ervaring dat pakketten ook dan kilometers verderop worden afgeleverd of bij pakketpunten die pas een paar dagen later weer open zijn, omdat er 'zogenaamd niemand thuis was'.
Bij klachten krijgen veel mensen bovendien moeizaam contact met de bezorgdienst. "Je kunt hierover niemand bereiken; de chatbot kan wat mij betreft afgeschaft worden. Voegt niets toe, alleen meer ergernis", uit iemand het gevoel van meer mensen.