Verkeerd bezorgd, kwijtgeraakt of zelfs gestolen: 1 op 3 ontving afgelopen jaar een pakketje niet

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. Bijna alle deelnemers (96 procent) bestelden het afgelopen jaar wel iets online.

Pakket kwijt

Dat mensen een pakketje niet ontvangen, komt door uiteenlopende redenen. Zo raken de bezorgdiensten ze kwijt, bijvoorbeeld in een distributiecentrum. Anderen weten door onduidelijke berichtgeving niet waar het pakketje ligt. "Er werd gemeld dat het pakket bezorgd was terwijl dat thuis echt niet het geval was", zegt iemand. "Zie dan maar hoe je het alsnog te pakken krijgt."

Een deelnemer die zelf bij een pakketpunt werkt, legt uit dat pakketjes op een gegeven moment terug worden gestuurd en merkt dat sommige mensen er te laat achter komen dat hun pakketje daar was.