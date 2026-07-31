Twee derde lhbti+'ers maakt zich na aanslag Berlijn zorgen over veiligheid Pride Amsterdam, 'maar juist nu nog belangrijker'

Twee derde (65 procent) van de lhbti+’ers maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens WorldPride in Amsterdam, vooral door de aanslag in Berlijn. Tegelijkertijd vinden de meesten het juist door die aanslag extra belangrijk dat de Pride wordt gehouden.

In Utrecht kwamen mensen bijeen om de slachtoffers van de aanslag bij Berlin Pride te herdenken

Dat blijkt uit de jaarlijkse Pride-onderzoeken van EenVandaag onder het Opiniepanel die voor en na de aanslag tijdens Pride Berlijn zijn gehouden. Zorgen om veiligheid Deelnemers uit de lhbti+-gemeenschap (57 procent) geven aan zich dit jaar meer zorgen te maken over de veiligheid bij Pride dan vorige jaren. Sommigen (13 procent) twijfelen door de aanslag zelfs of ze gaan of slaan het dit jaar zeker over: "Het versterkt mijn gevoel dat ik niet gewoon mezelf kan en mag zijn in het openbaar zonder extreem risico voor mijn eigen veiligheid." Er is ook een groep die de evenementen sowieso aan zich voorbij laat gaan, bijvoorbeeld omdat ze de extra aandacht voor de gemeenschap averechts en stigmatiserend vinden werken.

Pride nu extra belangrijk Toch vinden de meeste lhbti+'ers (70 procent) het na deze aanslag juist extra belangrijk dat er Pride-evenementen in Nederland zijn. Onder alle deelnemers vinden 4 op de 10 (42 procent) het hierom extra belangrijk. "Pride was altijd al belangrijk en nog altijd keihard nodig, maar dit jaar is het nog belangrijker", zegt een homoseksuele deelnemer. En iemand anders vult aan: "Ik zal laten zien dat liefde sterker is dan haat."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Warme sfeer op Pride-evenementen Tegelijkertijd voelen 7 op de 10 (71 procent) lhbti+'ers zich over het algemeen wel veilig bij Pride-evenementen. "Bij Pride zelf voel ik me veiliger dan bij andere evenementen", zegt een biseksuele deelnemer. "De sfeer is doorgaans warmer, toleranter en prettiger."

Deelnemers uit de gemeenschap vertellen dat het onveilige gevoel dat ze ervaren zich vaak juist afspeelt op het moment dat ze een evenement verlaten: "Buiten Pride om, als ik bijvoorbeeld alleen met de trein terugreis, voel ik me wel extra onveilig als mensen zien dat ik van Pride afkomstig ben." Acceptatie blijft laag De acceptatie van lhbti+'ers blijft volgens de gemeenschap dan ook laag en neemt al jaren af. Een minderheid (42 procent) vindt dat het goed gaat, dat is het laagste niveau sinds 2011. "Ik kan niet hand in hand lopen op straat met mijn vrouw", vertelt een lesbische deelneemster. "En op social media worden discriminerende uitspraken gedaan." Iemand anders vertelt dat dit soms tot doodsbedreigingen aan toe gaat. Zoals eerder deze week bleek uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, wordt deze weerstand vooral gevoeld vanuit religieuze en extreemrechtse hoeken. Mensen wijzen met name naar de islam, maar ook naar christelijke groepen. Ook de toon van sommige wereldleiders en de manosphere spelen volgens hen een rol.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Meer aandacht vanuit politiek De zorgen gaan niet alleen over wat er op straat of op social media gebeurt, maar ook over de Nederlandse politiek. Ruim de helft (56 procent) maakt zich hier zorgen over. Deelnemers uit de gemeenschap hebben het idee dat het in de politiek wel veel gaat over veiligheid op straat, bijvoorbeeld van vrouwen, maar niet expliciet over de veiligheid van lhbti+'ers. Daar moet volgens hen meer aandacht voor komen vanuit de politiek, met duidelijkere maatregelen en wetten die rechten moeten vaststellen. Iemand suggereert: "Wetten aanpassen, meer actief vervolgen en meer aandacht in de openbaarheid nadat rechters haatgedrag hebben veroordeeld."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

'Kleine groep richt te veel schade aan' Hoewel mensen over het algemeen vinden dat het niet goed gaat met de acceptatie van lhbti+'ers, vinden de meesten, dus ook mensen buiten de gemeenschap, het zelf wel helemaal oké als iemand in hun omgeving tot de lhbti+-gemeenschap behoort. "Het heeft op mij geen invloed op welk geslacht iemand valt of wat hun gender is", schrijft iemand. Mensen zijn toleranter richting lesbische, homo- of biseksuele mensen in hun omgeving, dan richting transgender of non-binaire personen. Verschillende deelnemers hebben het idee dat het vooral een kleine groep is die hard schreeuwt, waardoor lhbti+'ers zich minder geaccepteerd voelen: "Maar die wordt niet goed aangepakt en richt te veel schade aan."