De zorgen over klimaatverandering nemen toe, maar volgens veel mensen blijft de politieke aanpak achter. Vooral jongeren en linkse kiezers zijn teleurgesteld. Ook binnen de D66-achterban van 'klimaatdrammer' - en nu premier - Rob Jetten klinkt kritiek.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. De klimaattop in Turkije is in volle gang, maar veel wereldleiders ontbreken. Ook premier Jetten is er niet bij: hij heeft de handen vol aan zijn kabinet. Terwijl een flinke groep vindt dat klimaat hoger op de politieke agenda zou moeten staan.

Zorgen toegenomen Ruim de helft (53 procent) maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland, en dat is iets meer dan een jaar geleden (49 procent). Door opeenvolgende hete zomers en een dreigend tekort aan water worden die gevolgen voor sommige deelnemers 'steeds zichtbaarder'.

De fossiele industrie wordt een hand boven het hoofd gehouden, de omslag gaat te langzaam. Het is allang 5 over 12. een panellid dat zich zorgen maakt over het klimaat

Anderen zijn vooral bezorgd dat klimaat als het thema 'te weinig prioriteit' heeft. "De fossiele industrie wordt een hand boven het hoofd gehouden, de omslag gaat te langzaam. Het is allang 5 over 12", uit een deelnemer zijn angst.

'Kabinet doet te weinig' Bijna 4 op de 10 (37 procent) willen daarom dat het kabinet meer in actie komt. Deze groep ergert zich onder andere aan subsidies voor vervuilende bedrijven en vindt dat er meer moet worden gedacht aan toekomstige generaties. Tegelijkertijd denken sommigen ook dat het lastig is voor het minderheidskabinet om groener beleid voor elkaar te krijgen, omdat het daarvoor afhankelijk is van steun van andere partijen. Anderen vinden juist dat het kabinet al genoeg (43 procent), of zelfs te veel, doet aan klimaatbeleid.

D66-kiezers teleurgesteld Kiezers van D66, de grootste regeringspartij, waren eind vorig jaar bang dat de klimaatambities van hun partij zouden sneuvelen aan de formatietafel. De meesten (69 procent) van hen zijn dan ook teleurgesteld over wat 'hun' kabinet tot nu toe doet op dat gebied.

Ook klinkt er kritiek uit de achterban over D66-leider Jetten, die eerder nog klimaatminister was. Bijna de helft (47 procent) vindt dat hij in zijn huidige rol als premier te weinig oog heeft voor klimaat. "Ik herinner me nog dat hij er met gestrekt been inging en de bijnaam 'klimaatdrammer' kreeg. Daar zie ik helemaal niets meer van terug, kwalijk", moppert een D66-stemmer.