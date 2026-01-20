Enkele maanden voor de aftrap, twijfelen mensen eraan of Nederland wel moet voetballen op het WK in Amerika. Degenen die voor een boycot zijn (39 procent), vinden dat je, door te gaan, Trump te veel eer en aandacht geeft.

Moet Oranje het WK voetbal in Amerika boycotten? 4 op 10 vinden van wel: 'Gun Donald Trump die eer niet'

Kan je een sportevenement los zien van politiek? Die vraag is weer actueel in aanloop naar het WK-voetbal dat deze zomer wordt gehouden in onder andere de Verenigde Staten. Mensen zijn er verdeeld over, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 16.500 leden van het Opiniepanel. 'Amerika is oranje genoeg' Voorstanders van een boycot zijn in elk geval duidelijk. Voor hen is het idee dat sport apolitiek zou zijn, achterhaald. Mede door het gedrag van de organisator FIFA. Iemand zegt: "Op het moment dat de baas van de FIFA een 'vredesprijs' overhandigt aan Trump, kun je niet meer stellen dat voetbal losstaat van politiek." Een terugkerend argument is dat president Donald Trump geen eer, prestige of economische winst zou moeten kunnen halen uit het WK: "Trump zit straks op de tribune te glimmen van trots, daar moet je niet bij willen zijn." En, vindt een panellid: "Er is al oranje genoeg met die kleuter daar", doelend op het uiterlijk van de Amerikaanse president.

WK-boycot is 'hypocriet' Een iets grotere groep (46 procent) vindt dat Nederland wél moet gaan. Veel van deze mensen zouden een boycot 'hypocriet' vinden, omdat Oranje ook op het controversiële WK in Qatar speelde. En wat hen betreft moet sport altijd losstaan van de politiek. Of zou je sport juist moeten willen inzetten als verbinding? "We moeten sport en muziek weer zien als iets wat ons verbindt in plaats van ons uit elkaar drijft", vindt een panellid. Velen zouden het ook onterecht vinden als sporters en fans 'gestraft' worden door slecht gedrag van politici: "Je laat een vorm van plezier toch niet afpakken door machtswellustelingen?", zegt een deelnemer.

Zonder oranje-supporters De discussie over de deelname van Oranje aan het WK is onder andere ontstaan door de dreigende woorden van de Amerikaanse president Trump om Groenland in te willen lijven. Daarmee zet hij vrede en de toekomst van de NAVO op het spel, vinden mensen. Daarnaast is de kritiek dat Trump de democratie ondermijnt. Sommige panelleden suggereren om nog alleen in Mexico en Canada te spelen, landen die mede het WK organiseren. Of om wel te gaan, maar dan zonder supporters, of met protestuitingen zoals shirts of statements. Velen noemen ook dat een boycot alleen zou werken als meerdere landen niet gaan.