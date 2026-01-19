Dit is wat een WK-boycot kan betekenen voor de VS

Het WK voetbal wordt dit jaar in Canada, Mexico en de VS gespeeld, met veruit het grootste podium voor de Verenigde Staten. Daar spelen 78 van de in totaal 104 wedstrijden zich af.

Bijzonder hoogleraar sporteconomie Ruud Koning van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit wat een boycot zou kunnen betekenen voor het land, en hij biedt ook een alternatief voor het WK: "Als de EU gezamenlijk zou gaan boycotten, zouden ze een EU-voetbaltoernooi in dezelfde periode kunnen organiseren. De landen zijn er al op voorbereid in zekere zin. Daarmee pest je een beetje de aandacht voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico weg."