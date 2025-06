Mentale problemen, geen geld voor boodschappen en feestjes overslaan: schulden hebben grote gevolgen voor jongeren

Van tientjes tot duizenden euro's

Hoe hoog deze schulden zijn, loopt uiteen. Voor de grootste groep jongeren die op dit moment schulden heeft, blijft de schade nog redelijk beperkt. De grootste groep, bijna de helft, heeft een schuld van 100 euro of minder.

Tegelijkertijd heeft een behoorlijke groep een stuk hogere schuld openstaan. Maar liefst een derde staat of stond 2000 tot 5000 euro in het rood.

Gevolgen niet alleen in de portemonnee

De opgebouwde schulden hebben gevolgen voor het dagelijks leven van deze jongeren. Een derde heeft last van mentale klachten en panelleden geven aan er constant mee bezig te zijn. Iemand vertelt: "Ik heb er slecht van geslapen. Ik ervaarde enorm veel druk".

Ook moeten deze jongeren sommige activiteiten laten. Zo vertelt een panellid: "Geen terrasjes, niet uitgaan, geen vakantie en opletten in de supermarkt." En deze persoon is niet de enige. Een kwart van de jongeren met schulden kan of kon basisbehoeften, zoals boodschappen of een ritje met het OV, niet betalen. Ook slaat een kwart feestjes, borrels of etentjes over. Daarnaast gaat ongeveer een kwart niet op vakantie, en ervaren zij schaamte vanwege de openstaande schulden.