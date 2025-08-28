Meeste kopers niet blij met plannen afbouw hypotheekrenteaftrek, maar hebben wel begrip als huizenprijzen voor starters erdoor dalen

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 18.000 leden van het Opiniepanel. Nu de verkiezingsprogramma's werd bekend worden, wordt duidelijk dat steeds meer partijen het belastingvoordeel voor huiseigenaren willen afbouwen. Sommige partijen, waaronder GroenLinks-PvdA, willen dat binnen 10 jaar doen. Anderen, zoals het CDA, willen langer de tijd nemen.

Huurders en starters zijn voor

Los van de vraag op welke termijn de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd, is er verdeeldheid over het idee. 43 procent van de panelleden vindt het een goed plan, 45 procent niet. Huurders zijn de grootste voorstanders van het plan om het belastingvoordeel te schrappen: twee derde (65 procent) van die groep is voor.

Dat cijfer neemt al af bij mensen, vooral jongeren, die op zoek zijn naar een eerste koopwoning. Daarvan is 58 procent voor afbouw en 35 procent niet. Ook zij vinden het in de basis niet eerlijk dat huiseigenaren belastingvoordelen krijgen, ook al komen ze zelf mogelijk klem te zitten als de hypotheekrenteaftrek verdwijnt.

Huiseigenaren tegen, maar ook begrip

Huiseigenaren zijn in meerderheid (58 procent) tegen de plannen. Vooral mensen die net een eerste koophuis hebben gekocht maken zich zorgen over hun financiële positie. Toch hebben ze er wel begrip voor als het ervoor zorgt dat toekomstige starters betaalbare huizen kunnen kopen. Een meerderheid van de woningbezitters (57 procent) kan dan met een afbouw leven.