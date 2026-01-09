Meerderheid wil dat Nederland ingrijpt als VS Groenland wil innemen, steun voor Europees leger stijgt
De meerderheid (55 procent) vindt dat Nederland moet ingrijpen als de VS Groenland wil innemen. Trumps dreigementen leiden tot zorgen over het voortbestaan van de NAVO en een roep om gezamenlijk Europees defensiebeleid: "Geen NAVO? Dan inzetten op EU."
Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Groenland hoort nu bij Denemarken. Deze week herhaalde Donald Trump dat de Verenigde Staten Groenland 'nodig hebben vanwege de nationale veiligheid' omdat de ligging strategisch is. Daarbij sluit de VS de inzet van het leger niet uit.
Kwart vindt dat Denemarken Groenland moet afstaan
De meeste deelnemers (68 procent) maken zich er zorgen over dat de VS Groenland daadwerkelijk zullen binnenvallen. Vooral omdat een Amerikaanse inval in Groenland een breuk in de NAVO zou betekenen. Zowel Amerika als Denemarken is lid van de NAVO, en NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat ze elkaar zouden helpen als een land wordt aangevallen.
Bijna een kwart (22 procent) heeft liever dat Denemarken Groenland afstaat, dan dat deze situatie ertoe leidt dat de NAVO uit elkaar valt. Maar voor de meeste mensen is het vrijwillig opgeven van Groenland geen optie.
'Slijmen bij Trump'
Als Trump echt probeert Groenland van Denemarken over te nemen, vindt ruim de helft (54 procent) dat Nederland moet ingrijpen om dat te voorkomen. Veel mensen vinden dat Nederland zich dan hard moet uitspreken tegen Amerika. "Niet langer slijmen bij Trump", zegt iemand. Ook de boycot van Amerikaanse producten wordt genoemd.
Een enkeling heeft het over militair ingrijpen. "Gewoon vol erin gaan", wil een deelnemer. Maar de meeste mensen vrezen dat dat geen zin heeft. Wel opperen anderen om de Verenigde Staten dan uit de NAVO te zetten.
Vertrouwen NAVO
Het beeld van de NAVO is nu al niet goed. Nog niet de helft (45 procent) heeft vertrouwen in het bondgenootschap, dat is opgericht om samen te werken op het gebied van veiligheid. Een nieuw dieptepunt is dat niet. In maart vorig jaar, na de ruzie tussen Donald Trump en de Oekraïense premier Volodymyr Zelensky in het Witte Huis was het 39 procent. Vlak voordat Trump weer president werd, een paar maanden eerder, had een meerderheid nog wél vertrouwen.
Zonder de VS valt 'de basis van de NAVO' weg, zeggen deelnemers. Alleen PVV- en Forum voor Democratie-stemmers zijn in meerderheid nog positief over de VS als bondgenoot.
Sterker Europa
Sommigen hopen dat de NAVO zonder de VS blijft voortbestaan of later, onder een andere Amerikaanse president, weer een geheel wordt.
Ondertussen wijzen veel mensen op het belang van een sterk Europa. Een ruime meerderheid (81 procent) is het erover eens dat Europese landen nu echt een sterker machtsblok moeten gaan vormen, om te voorkomen dat ze worden overlopen door wereldmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China.
Meerderheid wil Europees leger
Twee derde (65 procent) denkt bijvoorbeeld dat het buitenland- en defensiebeleid centraal, op Europees niveau, geregeld moet worden. En niet per land, zoals nu het geval is. En voor het eerst wil meer dan de helft (55 procent) dat er een Europees leger komt. "Afzonderlijk maken de Europese landen geen schijn van kans", verwoordt een deelnemer het gevoel van velen.
Maar, net als over de NAVO, is ook over de Europese Unie lang niet iedereen hoopvol. Veel mensen willen wel een sterk Europa, maar vrezen dat Europese landen te verschillend zijn om op korte termijn goed samen te werken. Het is "wishful thinking", besluit iemand.