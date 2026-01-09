Meerderheid wil dat Nederland ingrijpt als VS Groenland wil innemen, steun voor Europees leger stijgt

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Groenland hoort nu bij Denemarken. Deze week herhaalde Donald Trump dat de Verenigde Staten Groenland 'nodig hebben vanwege de nationale veiligheid' omdat de ligging strategisch is. Daarbij sluit de VS de inzet van het leger niet uit.

Is Groenland de volgende? Dit kan Europa doen bij een Amerikaanse inval

Kwart vindt dat Denemarken Groenland moet afstaan

De meeste deelnemers (68 procent) maken zich er zorgen over dat de VS Groenland daadwerkelijk zullen binnenvallen. Vooral omdat een Amerikaanse inval in Groenland een breuk in de NAVO zou betekenen. Zowel Amerika als Denemarken is lid van de NAVO, en NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat ze elkaar zouden helpen als een land wordt aangevallen.

Bijna een kwart (22 procent) heeft liever dat Denemarken Groenland afstaat, dan dat deze situatie ertoe leidt dat de NAVO uit elkaar valt. Maar voor de meeste mensen is het vrijwillig opgeven van Groenland geen optie.

'Slijmen bij Trump'

Als Trump echt probeert Groenland van Denemarken over te nemen, vindt ruim de helft (54 procent) dat Nederland moet ingrijpen om dat te voorkomen. Veel mensen vinden dat Nederland zich dan hard moet uitspreken tegen Amerika. "Niet langer slijmen bij Trump", zegt iemand. Ook de boycot van Amerikaanse producten wordt genoemd.

Een enkeling heeft het over militair ingrijpen. "Gewoon vol erin gaan", wil een deelnemer. Maar de meeste mensen vrezen dat dat geen zin heeft. Wel opperen anderen om de Verenigde Staten dan uit de NAVO te zetten.