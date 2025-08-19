Meerderheid tegen overheidssteun PostNL, bezorging post na 2 dagen is voor meesten acceptabel

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. 1 op de 6 (17 procent) zegt regelmatig tot vaak post te versturen Nog eens een derde (35 procent) zegt dat soms te doen, bijvoorbeeld voor een verjaardags- of rouwkaart. Maar de helft (48 procent) doet vrijwel nooit iets op de post.

Bezorgtijd naar 2 dagen

Volgens PostNL groeit die laatste groep en dat merkt het bedrijf, dat de wettelijke taak heeft om brieven en kaarten rond te brengen. En hierdoor dreigt PostNL op de lange termijn in de financiële problemen te komen.

Het demissionaire kabinet heeft het bedrijf meer lucht gegeven door de maximale bezorgtijd op te rekken. Post moet nu nog binnen 1 dag bezorgd worden. Maar vanaf juli volgend jaar mag het 2 dagen duren voordat brieven en kaarten op de mat vallen, met uitzondering van rouwkaarten en medische post.

'Een vicieuze cirkel'

En dat is prima, vindt een groot deel (84 procent) van de mensen in het land. Ook mensen die regelmatig of vaak iets op de bus doen vinden een langere bezorgtijd in grote meerderheid (78 procent) acceptabel.

Maar iemand van hen plaatst daar wel een kanttekening bij: "Na 2 dagen vind ik met de huidige problemen nog schappelijk. Maar het wordt wel een vicieuze cirkel. Want hoe langer de post erover doet, hoe meer mensen kiezen voor digitale post."