Meerderheid tegen overheidssteun PostNL, bezorging post na 2 dagen is voor meesten acceptabel
Ruim 8 op de 10 vinden het niet erg als de post niet na 1 maar na 2 dagen wordt bezorgd. Ook is een meerderheid (60 procent) tegen financiële hulp vanuit de overheid, iets wat door het bedrijf geëist wordt om een langere bezorgtijd van post te voorkomen.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. 1 op de 6 (17 procent) zegt regelmatig tot vaak post te versturen Nog eens een derde (35 procent) zegt dat soms te doen, bijvoorbeeld voor een verjaardags- of rouwkaart. Maar de helft (48 procent) doet vrijwel nooit iets op de post.
Bezorgtijd naar 2 dagen
Volgens PostNL groeit die laatste groep en dat merkt het bedrijf, dat de wettelijke taak heeft om brieven en kaarten rond te brengen. En hierdoor dreigt PostNL op de lange termijn in de financiële problemen te komen.
Het demissionaire kabinet heeft het bedrijf meer lucht gegeven door de maximale bezorgtijd op te rekken. Post moet nu nog binnen 1 dag bezorgd worden. Maar vanaf juli volgend jaar mag het 2 dagen duren voordat brieven en kaarten op de mat vallen, met uitzondering van rouwkaarten en medische post.
'Een vicieuze cirkel'
En dat is prima, vindt een groot deel (84 procent) van de mensen in het land. Ook mensen die regelmatig of vaak iets op de bus doen vinden een langere bezorgtijd in grote meerderheid (78 procent) acceptabel.
Maar iemand van hen plaatst daar wel een kanttekening bij: "Na 2 dagen vind ik met de huidige problemen nog schappelijk. Maar het wordt wel een vicieuze cirkel. Want hoe langer de post erover doet, hoe meer mensen kiezen voor digitale post."
Het onderzoek is gehouden van 7 tot en met 11 augustus 2025. Er deden in 24.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.
Te vroeg of te laat
Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken noemt het 'waarschijnlijk' dat de maximale bezorgtijd binnen een paar jaar nog ruimer wordt. Als het aantal brieven blijft dalen mag de post binnen 3 dagen worden bezorgd. En dat zien al wat meer panelleden niet zitten.
De helft (49 procent) vindt die termijn acceptabel, maar bij mensen die regelmatig iets op de bus doen is dat slechts een derde (34 procent). Zij zijn bang dat het plannen van een brief of kaartje niet meer te doen is. "Je kunt niet altijd precies van tevoren weten wanneer je iets stuurt", vertelt een van hen. "En je wil ook niet dat post te vroeg aankomt, dus dat maakt het plannen ingewikkeld."
Overheidsgeld naar PostNL?
PostNL denkt, naast ruimere bezorgtijden, 68 miljoen euro nodig te hebben om de bezorging dit en komend jaar op orde te houden. EenVandaag vroeg panelleden om te kiezen: de overheid springt bij of de post wordt minder vaak bezorgd. Een meerderheid (60 procent) geeft de voorkeur aan het laatste. Zij zijn bang dat PostNL overheidsgeld zal gebruiken voor het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en vinden dat het bedrijf de opbrengsten van de pakketdienst moet gebruiken voor de postbezorging.
Zo'n 1 op de 5 (22 procent) is wel voor extra financiële steun van de overheid, vooral uit angst voor 'het begin van het einde' van de postbezorging. Velen van hen vinden het sowieso een slechte zaak dat diensten als de post in handen zijn van een bedrijf en niet in die van de overheid.