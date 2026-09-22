Kwart jongeren ziet dat er in omgeving meer gerookt wordt: 'Sigaretten cool op social media'

De peuk is terug van weggeweest, merken jongeren. Bijna een kwart ziet dat het aantal rokers om zich heen toeneemt, aangejaagd door influencers, films en series. Toch zien de meesten er maar weinig problemen in dat influencers online delen dat ze roken.

Bijna een kwart van de jongeren merkt dat er in hun omgeving steeds meer wordt gerookt

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel onder bijna 2.000 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. 4 op de 10 roken regelmatig of af en toe. Bij de jongste groep, van 16 tot en met 24 jaar, ligt dat cijfer nog hoger: daar steekt ruim de helft (53 procent) wel eens een sigaret op. 'Het boeit me niet' Ook zien jongeren om hen heen het taboe verdwijnen. Bijna een kwart (22 procent) merkt dan ook dat er in hun omgeving juist steeds meer wordt gerookt. Onder deelnemers tot en met 24 jaar is dat zelfs een derde (33 procent).

Alsof het onderdeel van de levensstijl is geworden. een panellid over roken

Het studentenleven, waarin roken gebruikelijker is, speelt daarin een rol volgens deelnemers. Maar ook het gevoel van vrijheid, echt even iets voor jezelf doen of soms een stukje 'rebellie'. "Gek genoeg hebben heel veel mensen die roken een 'het boeit me niet' vibe'", vertelt iemand. "Alsof het onderdeel van de levensstijl is geworden."

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Films, series en socials Beelden in films en op tv dragen bij aan deze beeldvorming, denken jongeren. Roken wordt volgens hen zo weer genormaliseerd én geromantiseerd. "De stoere karakters in films roken weer", merkt iemand op. "Dat is wel eens minder geweest." Uit een rapport van Truth Initiative blijkt ook dat het aantal films waarin tabaksgebruik te zien is, toeneemt. Maar jongeren merken ook dat roken door influencers op social media steeds meer wordt verheerlijkt: "Sigaretten worden op social media als cool gezien en een 'European breakfast' (peuk en koffie) wordt verheerlijkt", beschrijft een deelnemer.