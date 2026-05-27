Kiezers D66 en CDA tegen samenwerking met Gidi Markuszower, meeste VVD-kiezers zien geen bezwaar; daling D66 in zetelpeiling gestopt

D66- en CDA-kiezers willen in meerderheid niet dat het kabinet samenwerkt met oud-PVV'er Gidi Markuszower. De meeste VVD-kiezers zien, na omstreden uitspraken van hem, geen bezwaren. Er zijn meer VVD-kiezers voor samenwerken met Markuszower dan met PRO.

Gidi Markuszower tijdens een debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Markuszower deed de afgelopen weken omstreden uitspraken. Hij zei onder meer dat Palestijnse vluchtelingen "met maximaal geweld" moeten worden tegengehouden als ze naar Nederland zouden komen. Ook zei hij tijdens een demonstratie tegen de komst van asielzoekers dat Nederland wordt "omvolkt". 'Onder geen beding mee associëren' Markuszower zit met zes andere afgesplitste PVV'ers in de Tweede Kamer. Een minderheidskabinet kan die zetels goed gebruiken. Toch is samenwerking met Markuszower voor D66- en CDA-kiezers onmogelijk geworden door zijn uitspraken. Zij vinden in meerderheid dat het kabinet de deur naar onderhandelingen met hem dicht moet gooien. "Zijn teksten zijn extreem en gevaarlijk. Gematigde partijen moeten zich daar onder geen enkel beding mee associëren", vertelt een CDA-kiezer.

VVD-kiezers zien vaker samenwerking met Markuszower zitten dan met PRO.

VVD-kiezers: Markuszower niet uitsluiten VVD-kiezers zien de uitspraken van Markuszower niet als blokkade. 60 procent van hen vindt samenwerking mogelijk, ook na de uitspraken van de afgelopen weken. Zij vinden de manier waarop niet goed, maar delen wel zorgen over immigratie. Ook vinden ze problemen te groot om partijen uit te sluiten, zeker als minderheidskabinet dat meerderheden moet vinden in de oppositie: "Als minderheidskabinet moet je nu eenmaal steun zoeken en soms is dat bij partijen die ver van je af staan", zegt een VVD-kiezer. Liever met Markuszower dan met PRO Toch geldt dat laatste in mindere mate voor PRO. Er zijn meer VVD-kiezers die vinden dat het kabinet met Markuszower kan samenwerken dan met de partij van Jesse Klaver. "Geen partijen die niet willen zien dat we een immigratieprobleem hebben graag. Ik vind PRO ook te veel met andere landen bezig." Het liefst zien ze het kabinet meerderheden zoeken bij JA21 en BBB.

Meeste coalitiekiezers staan open voor samenwerking met JA21.

Hoewel de meeste kiezers van D66 en CDA samenwerking met JA21 acceptabel vinden, zijn ze meer gecharmeerd van partijen als PRO, ChristenUnie, Volt, 50PLUS en de SP. De meeste kiezers van deze oppositiepartijen staan ook open om met het kabinet samen te werken. Waar coalitiekiezers het wel over eens zijn: met FVD mag het kabinet niet aan tafel: "Het is een bewezen antidemocratische club, die geen afstand neemt van eerdere antisemitische uitlatingen. En ze sympathiseren ook nog het Poetin-regime", aldus een VVD-kiezer. VVD stijgt iets; D66 daalt niet meer In de zetelpeiling van EenVandaag en Verian zijn weinig verschuivingen te zien. De VVD krijgt er 3 zetels bij. De partij schommelt de afgelopen maanden behoorlijk tussen de 19 en 23 zetels. De stijging van deze maand past in dat beeld.

De zetelpeiling van EenVandaag en Verian.