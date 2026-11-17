De meeste coalitiekiezers vinden het goed dat het kabinet blijft zitten, ook die van de VVD. Maar daar is alles mee gezegd: het vertrouwen in het kabinet blijft laag, premier Jetten staat er slecht op en VVD-kiezers willen nog steeds niks met PRO.

Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 19.000 leden van het Opiniepanel na de persconferentie van de premier en vicepremiers vanochtend. Na dagen van crisisoverleg kwam het hoge woord er gisteravond uit: het kabinet blijft aan. Raad van State-vicevoorzitter Sybrand Buma gaat de coalitie adviseren over samenwerken met de oppositie. Ook krijgen ondernemers er wat bij, ter compensatie voor de hogere vermogensbelasting. 'Niemand gebaat bij verkiezingen' Veel kiezers van de coalitiepartijen zijn er in eerste instantie positief over dat het kabinet blijft zitten, ook die van de VVD. Vorige week donderdag, direct na het nieuws over de deal van D66 en CDA met de linkse oppositie, zei een meerderheid van hen nog dat de VVD uit het kabinet moest stappen.

Na dagen van wennen aan het idee dat D66 en CDA dan door zouden kunnen met PRO of nieuwe verkiezingen, lijken zij bijgedraaid. Niet omdat ze vertrouwen hebben in het kabinet, maar "bij nieuwe verkiezingen is niemand gebaat en gaan er nog meer stemmen naar de flanken. Dat maakt formeren alleen maar moeilijker, vooral als PRO mee gaat doen", zegt een VVD-kiezer. D66-kiezers verliezen vertrouwen in kabinet Ook over de afspraken zijn coalitiekiezers voorzichtig positief. Die van D66 (69 procent) en CDA (70 procent) meer dan VVD-kiezers (59 procent), maar allen zijn in grote meerderheid wel blij dat Sybrand Buma de coalitie gaat adviseren. Maar daar is veel mee gezegd, want geen enkele kiezersgroep, ook niet van de coalitie, heeft er in meerderheid vertrouwen in dat de coalitie het nu beter gaat doen. Daar zijn de afspraken volgens kiezers te vaag voor. Het vertrouwen in het kabinet (21 procent) blijft erg laag. Vorige maand waren alleen D66-stemmers in meerderheid nog positief, maar ook bij hen is het geloof in dit kabinet flink gezakt door deze crisis, van 66 procent vorige maand naar 51 procent nu.

'Jetten mist leiderschap' Ook het vertrouwen in Rob Jetten als premier is verder gedaald door deze crisis, zelfs nu de coalitie voorlopig gered lijkt. 34 procent had eind oktober vertrouwen in de premier; nu is daar 27 procent van over.

D66-kiezers zijn als enige in meerderheid positief over hem, maar ook daar zakt het geloof in hem als leider van dit land, van 81 procent eind oktober naar 66 procent nu. Een D66-kiezer zegt over hem: "Ik constateer dat Rob z'n best doet om iets te maken van de politieke situatie. Tegelijkertijd mis ik leiderschap, daadkracht en standvastigheid." VVD-kiezers: samenwerken met PRO nog steeds onacceptabel Verder vinden de meeste VVD-kiezers (65 procent) samenwerken met PRO nog altijd onacceptabel. VVD-leider Yeşilgöz zei vandaag dat politieke kleur niet uitmaakt als ze het inhoudelijk eens kunnen worden met de oppositie, maar het gros van haar kiezers is daar niet klaar voor. Dat PRO vorige week een akkoord sloot met coalitiepartners van de VVD steekt hen nog altijd en met die deal, zeggen VVD-kiezers, heeft links voorlopig genoeg binnengesleept.