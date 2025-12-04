Israël op Eurovisie Songfestival? Dan moet Nederland niet meedoen, vindt bijna helft van de mensen

Bijna de helft (47 procent) vindt dat Nederland moet vasthouden aan zijn Songfestivalstandpunt als Israël mag meedoen. Die overtuiging is minder sterk dan in september, toen AVROTROS zich aansloot bij een mogelijke boycot.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. Vandaag overleggen de leden van de European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Songfestival, over de vraag of Israël bij de volgende editie deel kan nemen. Nederland is één van de vijf landen die eerder heeft laten weten in dat geval weg te willen blijven van het festival. Televoting Bijna de helft (47 procent) wil dan ook dat Nederland niet gaat. Zij vinden dat de Israëlische regering het liedjesfestival vooral 'misbruikt om hun imago op te poetsen' en in de vorige editie de uitslag manipuleerde door massaal op te roepen om op hun land te stemmen. Dat de EBU door de kritiek op de televoting onlangs besloot de stemprocedure aan te passen, is voor deze groep niet voldoende. Bij de komende editie kunnen kijkers minder stemmen per persoon uitbrengen, krijgt de vakjury een grotere rol in de stemming en mogen derde partijen, zoals regeringen, zich niet mengen in de promotie van nummers.

Staakt-het-vuren Toch is een deel door die aanpassingen, evenals het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, gaan twijfelen over hun standpunt. In september vond 60 procent een boycot nog een goed idee. "Lastige vraag, vorig jaar voelde het raar dat Israël meedeed. Nu vind ik het vervelend dat het politiek wordt gemaakt. Als de deelnemers veilig zijn en er geen propaganda wordt gemaakt, vind ik het oké", legt iemand uit. Anderen wijzen erop dat het staakt-het-vuren nog weinig heeft veranderd aan het leed van de Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. "Zolang er nog geen proces van erkenning of berouw over de genocide heeft plaatsgevonden, kun je moeilijk op een podium gaan staan en doen alsof het allemaal in orde is", vindt een deelnemer.

