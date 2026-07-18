Vakanties zijn de ultieme gelegenheid om even los te komen van je beeldschermen, maar dat lukt niet altijd even goed. Bijna de helft (49 procent) ergert zich wel eens aan telefoongebruik op vakantie: van hun reisgenoten, óf van zichzelf.

Helft van vakantiegangers stoort zich aan telefoongebruik: 'Ze is meer op reis met Instagram dan met mij'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder zo'n 20.000 leden van het Opiniepanel, van wie er ruim 14.000 weleens op vakantie gaan met anderen. 'Niet in het moment' Koppels ergeren zich relatief vaak aan het telefoongebruik van hun partner: ruim een kwart (27 procent) vindt dat vervelend. Bijvoorbeeld wanneer de ander veel tijd kwijt is aan reageren op appjes, foto's delen met het thuisfront, of niet met hen 'in het moment' is. "Ik heb soms het idee dat mijn vriendin meer op vakantie is met Instagram dan met mij", verzucht iemand. Tegelijkertijd geeft 1 op de 5 (20 procent) toe zelf ook vaker naar de telefoon te grijpen dan ze eigenlijk zouden willen. Vaak omdat het, als je even iets op wil zoeken of een foto maakt, verleidelijk is om 'toch even naar je mail, socials, of dat ene spelletje' te kijken.

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Verveelde pubers Voor ouders met pubers, vooral van 13 tot en met 16 jaar, is met name het telefoongebruik van hun kinderen een doorn in het oog. 4 op 10 (41 procent) ergert zich er aan en bij een vijfde (20 procent) leidt het zelfs weleens tot ruzies. Voor veel van deze ouders is het thuis al lastig om de schermtijd van hun kinderen in te perken en ook op vakantie is die aantrekkingskracht groot. "Ze zouden de hele dag wel op hun mobiel kunnen zitten. Maar gelukkig snappen ze ook wel dat we geen godsvermogen aan een vakantie uitgeven om iets te doen dat ze net zo goed thuis kunnen doen", vertelt een ouder.

Afspraken Een kleine groep (7 procent) maakt daarom vooraf afspraken met hun reisgenoten over telefoongebruik. 'Niet tijdens het eten of gezamenlijke activiteiten' wordt vaak genoemd. Sommige deelnemers proberen de verleiding ook kleiner te maken: bijvoorbeeld door appgroepen op stil te zetten, tijdelijk sociale media apps van hun telefoon te verwijderen, of geen werkmail te openen. Toch hebben verreweg de meeste deelnemers (92 procent) geen harde regels voor telefoongebruik. Vaak omdat ze het niet nodig vinden of het meer 'ongeschreven' regels zijn. Sterker, zo'n 4 op de 10 (41 procent) ouders geven ook toe het weleens prettig te vinden als hun kind zichzelf even met een scherm vermaakt, zodat zij ook wat tijd overhouden voor zichzelf.

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