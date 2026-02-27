Doorslaan in diëten? Ruim 4 op de 10 jongeren kennen mensen die zorgwekkend bezig zijn met voeding en gewicht

Calorieën tellen, keto eten of intermittent fasting. Bijna de helft (45 procent) van de jongeren is weleens op dieet geweest om hun lichaamsgewicht te veranderen. 4 op de 10 (42 procent) kennen mensen in hun omgeving bij wie dit zorgwekkend ver gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel en SPILNEWS onder ruim 1.700 jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar. Invloed van omgeving Vooral de omgeving van jongeren, zoals familie, vrienden of collega's, speelt een belangrijke rol in de reden waarom ze hun eetgedrag hebben aangepast. Ruim 4 op de 10 (41 procent) van de jongeren is anders gaan eten door mensen om hen heen. Vrouwen (51 procent) deden dit een stuk vaker dan mannen (31 procent). "Vroeger kreeg ik vaak van mijn moeder te horen dat ik was aangekomen of afgevallen. Mijn moeder hield zich daar veel mee bezig. Ik werd daar ontzettend onzeker van", vertelt iemand. Bij anderen is het geen jeugdtrauma maar aan de orde van de dag. "Rechtstreeks 'je bent dik', 'je eet te ongezond' en 'denk je wel aan de lijn?' van mijn iets oudere volwassen broer die ook nog thuis woont", geeft een deelnemer als voorbeeld.

Sociale media Uit eerder onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel blijkt dat veel jongeren onzeker zijn over hun eigen lichaam en dat social media daar vaak een negatieve rol in spelen. 3 op de 10 (29 procent) jongeren zeggen dan ook dat zij hun eetgedrag weleens hebben aangepast door social media. En opvallend is dat vrouwen (44 procent) dit drie keer vaker hebben gedaan dan mannen (15 procent). 'Voel me slecht over mezelf' De video's zijn niet altijd schadelijk, ze gaan ook gewoon over voedzaam eten. Toch kan dit voor sommigen wel leiden tot een ongezonde leefstijl. "Video's op Instagram van mensen die veel zijn afgevallen, nu een geweldig leven hebben en merken dat mensen leuker tegen ze doen", omschrijft een jonge vrouw. "Door dat soort dingen voel ik me slecht over mezelf en krijg ik het gevoel dat ik niet genoeg doe om af te vallen. Dus ga ik minder eten, meer bewegen, om dat vervolgens niet vol te kunnen houden."

Diëten slaat door Dat diëten doorslaat en ongezond kan worden, herkennen ruim 4 op de 10 (42 procent) jongeren bij mensen in hun omgeving. Signalen die hen hierbij opvallen gaan van feestjes die mensen overslaan, tot aan veel praten over gewicht, afvallen en aankomen, een slechte gemoedstoestand en constant bezig zijn met calorieën tellen. "Ik deed het totaal niet goed en at veel te weinig", vertelt iemand die bij zichzelf merkte dat het ongezond was geworden. "Mijn lichaam was toen in een staat van stress: haaruitval, misselijk als ik wel at, moe, en hormonale disbalans waar ik nu nog steeds mee struggle."