BBB-kiezers willen liever Mona Keijzer dan Henk Vermeer als nieuwe leider, maar zijn verdeeld over toekomst van partij

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 600 leden van het Opiniepanel die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op BBB stemden. Afgelopen vrijdag maakte Caroline van der Plas bekend dat zij na 5 jaar het fractievoorzitterschap overdraagt aan Henk Vermeer, mede-oprichter van de partij. Wel blijft Van der Plas actief voor BBB als Tweede Kamerlid.

Begrip voor keuze

De grootste groep (59 procent) vindt het in elk geval een goed besluit dat Van der Plas een stapje terug doet. Hoewel een ruime meerderheid (87 procent) van de BBB-kiezers een maand geleden nog vertrouwen had in haar, zien ook veel kiezers dat zij en de partij een moeizaam jaar achter de rug hebben. Dus is er begrip voor haar keuze.

Onder de achterban klinkt veel bewondering voor wat Van der Plas als 'boegbeeld' voor de partij betekend heeft, al wordt ook opgemerkt dat ze de laatste tijd 'vermoeid oogde'. "Ze heeft enorm veel gedaan en blijft dit doen voor boeren, vissers en tuinders. Erg knap. Dat ze nu een stapje terug doet, is logisch", zegt een BBB-stemmer.