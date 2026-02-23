BBB-kiezers willen liever Mona Keijzer dan Henk Vermeer als nieuwe leider, maar zijn verdeeld over toekomst van partij
De meeste BBB-kiezers (71 procent) zijn het erover eens: met Mona Keijzer had de partij een betere partijleider in huis dan Henk Vermeer. Maar hoe het nu verder moet met de partij, daarover is de achterban minder eensgezind.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 600 leden van het Opiniepanel die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op BBB stemden. Afgelopen vrijdag maakte Caroline van der Plas bekend dat zij na 5 jaar het fractievoorzitterschap overdraagt aan Henk Vermeer, mede-oprichter van de partij. Wel blijft Van der Plas actief voor BBB als Tweede Kamerlid.
Begrip voor keuze
De grootste groep (59 procent) vindt het in elk geval een goed besluit dat Van der Plas een stapje terug doet. Hoewel een ruime meerderheid (87 procent) van de BBB-kiezers een maand geleden nog vertrouwen had in haar, zien ook veel kiezers dat zij en de partij een moeizaam jaar achter de rug hebben. Dus is er begrip voor haar keuze.
Onder de achterban klinkt veel bewondering voor wat Van der Plas als 'boegbeeld' voor de partij betekend heeft, al wordt ook opgemerkt dat ze de laatste tijd 'vermoeid oogde'. "Ze heeft enorm veel gedaan en blijft dit doen voor boeren, vissers en tuinders. Erg knap. Dat ze nu een stapje terug doet, is logisch", zegt een BBB-stemmer.
Liever Keijzer dan Vermeer
Voor de keuze over haar opvolging is alleen een stuk minder begrip. Waar Henk Vermeer, mede-oprichter van BBB, het stokje overneemt, had 71 procent de voorkeur gegeven aan Mona Keijzer. Vaak omdat zij in haar een 'meer charismatische' leider zien, maar ook omdat zij in de afgelopen verkiezingen veel stemmen wist te trekken. Keijzer haalde in oktober 40 procent van alle BBB-stemmen, bijna net zoveel als Van der Plas.
"Keijzer lijkt mij de juiste persoon, zij laat zich niet de mond snoeren en is zeer kundig", vertelt een BBB-stemmer. "Het zou een ramp zijn als ze uit de BBB stapt. Hoewel ik dit wel verwacht, want zij is gepasseerd als nummer 2 op de lijst."
Unieke BBB-geluid
Ongeveer 1 op de 8 (12 procent) BBB-kiezers staan wel achter de keuze voor Vermeer. Vooral omdat ze hopen dat de partij zich daarmee weer meer kan richten op de oorspronkelijke doelgroep: boeren en platteland.
In de laatste campagne koos de partij er vaak voor om ook op andere thema's in te zetten, zoals migratie, wonen of de oorlog in Gaza. Volgens sommige deelnemers raakte het 'unieke BBB-geluid' daarmee meer op de achtergrond. "Met Mona Keijzer zou BBB te veel een kopie worden van andere rechtse partijen", vermoedt een deelnemer.
'Geen PVV-light'
Waar de achterban wel een duidelijke voorkeur heeft voor wie de kar moet gaan trekken, zijn kiezers sterk verdeeld over wat de koers moet zijn. Iets meer dan de helft (52 procent) vindt het goed als de partij breder kijkt dan alleen het platteland. "Thematische verbreding heeft van BBB een partij gemaakt die goed weerspiegelt wat er leeft in het land", vindt een deelnemer.
Een bijna even grote groep (46 procent) ziet liever dat de partij vanaf nu de focus weer vooral op boeren en burgers in de regio legt. "Het was de laatste tijd te veel 'PVV-light'. Te veel bezig met Israël en te weinig met de boerenbelangen. Terug naar de basis is beter", vat een BBB-stemmer samen.