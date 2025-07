1 op de 5 vakantiegangers maakte extreem weer mee op reis: 'Toch gaan we gewoon weer'

Bosbranden, hagelstenen ter grootte van pingpongballen en tropische hitte. Bijna 1 op de 5 vakantiegangers (19 procent) kwam de afgelopen vijf jaar in extreme weersomstandigheden terecht. “Het is niet alsof je daarom thuisblijft.”

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 leden van het Opiniepanel. De mogelijke extreme weersomstandigheden hebben voor de meeste mensen (72 procent) die dit jaar op vakantie gaan, geen invloed op hun plannen.

'Vuurzee op de weg' De ervaringen van vakantiegangers met extreem weer zijn indrukwekkend. Zo vertelt iemand dat ze tolwegen wilden vermijden in Frankrijk: "Wij reden nietsvermoedend achter de Fransen aan, door de steeds dichter wordende rook. Totdat het vuur over de weg sloeg. We reden door, gelukkig net op tijd." Ook stortregens en hagelbuien zorgen voor problemen. In Italië gingen ruiten kapot, viel de stroom dagenlang uit en moesten gezinnen improviseren met lekkende accommodaties. "Onze auto was economisch total loss. Er was geen hulp beschikbaar, alles was overbelast. We zijn zonder voor- en achterruit alsnog doorgereden naar Split, en hebben gewoon vakantie gevierd." Noodpakketten, vluchtroutes en airco Bijna een kwart (23 procent) van de mensen die dit jaar op vakantie gaan, zegt wel meer rekening te houden met extreme weersomstandigheden dan vijf jaar geleden. Maar dat betekent lang niet altijd dat ze veranderen van vakantiebestemming. "Je zit in 45 graden in Italië en rijdt dan maar een rondje met de airco aan. Daarna boek je gewoon weer dezelfde plek. Maar mét een airco, dat dan weer wel." Sommige vakantiegangers nemen een noodpakket mee, een aggregaat, kiezen voor een camping met bebossing tegen hitte, of doen een veiligheidscheck: "Ik blijf naar dezelfde plek gaan, maar ik weet wél inmiddels waar de vluchtroutes liggen." Op de bonnefooi gaan, wordt ook genoemd: "We boeken niks van tevoren. Als het ergens te heet of gevaarlijk is, rijden we gewoon verder."

Wel op vakantie, maar niet in de zomer De mensen die voor of na de hete zomermaanden op vakantie gaan, houden het vaakst rekening met weersextremen (34 procent). Maar niet iedereen heeft die luxe. Velen zijn gebonden aan de zomervakantie door schoolgaande kinderen of werk. Een deel kiest daarom voor koelere gebieden, zoals Scandinavië. "Een temperatuur van 22 tot 24 graden is voldoende. Dan kun je nog heerlijk bewegen en actief zijn." Zuid-Europa blijft onder de mensen die deze zomer op vakantie gaan wel het populairst. Zij vertellen dat ze prima met het warme weer om kunnen gaan: 'veel drinken en smeren'. Klimaatpaniek Twee derde (64 procent) zegt níét meer rekening te houden met weersextremen dan vijf jaar geleden. "Overstromingen en bosbranden zijn van alle tijden. Je kan het weer niet voorspellen, dus wat heb je eraan om je zorgen te maken?", zegt een vakantieganger. Panelleden vinden het overdreven of noemen het 'klimaatpaniek'. Mensen gaan soms al hun hele leven naar dezelfde regio. "Toen ik jong was, was het in Frankrijk ook al om te stikken. Die paar graden meer merk ik niet als ik in het zwembad lig." Een deel ziet ook de voordelen. "Vroeger vierden we geen vakantie in Nederland, uit angst voor een verregende vakantie. Dat risico is nu afgenomen."