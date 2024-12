De fabriek waar het wereldberoemde Punselie-koekje gemaakt werd, moest halverwege dit jaar de deuren sluiten. Nu, 5 maanden later, houdt eigenaar Ron Punselie hoop op een doorstart. "De mensen missen ons."

152 jaar lang bracht de Punselie-fabriek een geur van koekjes in de straten van Gouda. Tot afgelopen augustus, toen de ovens van het familiebedrijf stil werden gezet. "Het lag niet aan het koekje, niet aan het bedrijf en ook zeker niet aan de mensen."

'Klus met elkaar geklaard'

Die anderhalve eeuw moest in 4 weken afgebroken worden, vertelt eigenaar van de fabriek Ron Punselie. "Dat was niet leuk. We hebben het met al onze eigen mensen gedaan en die hebben hard meegewerkt." Dat terwijl de medewerkers wisten dat ze een paar weken later geen werk meer zouden hebben.

"Het klinkt gek, maar we mogen trots zijn dat we die klus met elkaar geklaard hebben", zegt Punselie met trots. "Ik heb daar ook respect voor."

Invloed 9/11

In de sluiting van de fabriek speelden onder andere de coronapandemie en een verhuurder die andere plannen had, een rol. Maar ook 9/11, vertelt Punselie. "We waren in die tijd een veel groter bedrijf. En 60 procent van onze omzet was leveringen aan vliegtuigmaatschappijen."

"Toen die aanslagen plaatsvonden bleven eigenlijk alle vliegtuigen aan de grond", gaat hij verder. "Er was paniek, men wilde niet meer vliegen. Zelfs KLM bleef aan de grond staan." Veel vliegtuigmaatschappijen gingen failliet.

Harde klappen

Ook voor het bakbedrijf had het grote gevolgen. "We zijn toen niet failliet gegaan, maar de klappen zijn zo hard geweest dat op een gegeven moment - na een aantal jaren - , ik niet meer een toekomst kon bieden voor het bedrijf. Het beste voor het bedrijf was eigenlijk een sanering van onze eigen schulden."

"Om te zeggen: 'Als we failliet gaan, dan kunnen we in ieder geval een doorstart maken en met een schone lei beginnen.' Maar dat is niet gelukt."

Doorstart

Al was de sluiting niet prettig, Punselie kijkt positief terug op het bedrijf. "We moeten niet zielig zijn, want dat hoeven we niet. We hebben iets al die jaren kunnen doen en mogen doen. Dan moeten we ook met trots terugkijken. De mensen missen ons ook"

En de eigenaar heeft nog wel hoop voor de toekomst van de koekfabriek. "Hoe onze toekomst is, dat weten we nog steeds niet. We doen ons best om een doorstart te maken, met de sociale werkplaats. Maar het is zo'n enorme berg geld die je nodig hebt om dat op te starten. Want je omzet, die ben je nu kwijt."

Lastig om investeerders te vinden

"We mogen terugkomen. Maar wanneer dat is en hoe snel dat gaat, dat weet je niet." Daarbij moet ook alles opnieuw worden opgebouwd. "Ook in het buitenland."

En het vinden van investeerders is lastig, weet Punselie. Al snapt hij ook waarom. "Dit moet je doen omdat je erin gelooft, en dat kan ik en ik weet wat de potentie is. Uit ervaring weet ik dat investeerders het een mooi product en merk vinden, maar ze zeggen ook: 'Ik wil best wat risico lopen, maar niet te veel.'"

'Het doet pijn'

Tot de toekomst duidelijker is, blijft het voor Punselie moeilijk om door de verlaten fabriek te lopen, zegt hij.

"Ik kom er niet meer. Achter heb ik nog een eigen stukje magazijn, een stukje familiespullen, want ik heb natuurlijk ook geen huis meer. Dat is mijn eigendom en daar ben ik dan ook aan het werk om spullen uit te zoeken. Ja, dat doet pijn. Het heeft zo moeten zijn", sluit hij af.