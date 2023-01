De doodstraf zonder eerlijk proces: het Iraanse regime treedt keihard op tegen anti-regeringsdemonstranten. Als demonstrant werd de Iraanse Nederlander Bijan Moshaver in de jaren 80 gevangengenomen. Hij pleit nu voor Nederlandse sancties.

De Iraanse gemeenschap in Nederland maakt zich ernstige zorgen over de terreur waarmee geestelijke machthebbers in Iran optreden tegen de protesten daar. Inmiddels zijn tientallen demonstranten ter dood veroordeeld of zelfs al geëxecuteerd.

Vast in beruchte gevangenis

Een delegatie van de Iraanse gemeenschap in Nederland sprak gisteren over de situatie in Iran met premier Mark Rutte in het Torentje. Zij willen dat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken het voortouw neemt in Europa met nieuwe sancties en maatregelen tegen het regime van ayatollah Ali Khamenei.

Nederland doet op dit moment niet genoeg, vinden zij. Iraanse Nederlander Bijan Moshaver kan zich daarin vinden. Nederland moet harder optreden, zegt ook hij. Uit ervaring weet Moshaver hoe het is als je als burger in aanraking komt met het Iraanse regime. In de jaren 80 belandde hij in de beruchte Evin-gevangenis in Theran.

'Ze doen verschrikkelijke dingen met je'

"Je zit daar in eenzame opsluiting, in een cel van 1 bij 2 meter, zonder daglicht", vertelt Moshaver. "Je krijgt geen bezoek, geen advocaat. Ze laten je niet slapen en doen allerlei verschrikkelijke dingen met je. Allemaal om je mentaal te breken."

Begin jaren 80 was Moshaver actief in een vergelijkbare opstand tegen het Iraanse regime als nu plaatsvindt. Als studentenleider leidde en organiseerde hij protesten. Tot hij in de Evin-gevangenis verdween.

Terreurregime

De paralellen met wat er nu in Iran gebeurt, zijn wat Moshaver betreft overduidelijk: toen probeerde het regime dissidenten te onderdrukken, en nu weer. Iran heeft nog altijd een terreurregime, is zijn conclusie.

"Het gaat er in de gevangenis om dat ze je willen breken, met al die verschrikkelijke methodes. Af en toe zie je nu mensen op tv die gearresteerd zijn, met sporen van martelingen in hun gezicht. Dat is allemaal het resultaat van de slooppartijen in de Evin-gevangenis."

Sancties opleggen

De Iraanse revolutionaire garde, die al maanden keihard optreedt tegen demonstranten in Iran, heeft wereldwijd grote zakelijke belangen. Samen met een groep Iraniërs in Nederland wil Moshaver daarom dat deze belangen gesanctioneerd worden. "We kunnen het wel met Rusland, waarom niet met Iran?"

Ook vindt Moshaver dat Iraniërs in Nederland beter beschermd moeten worden. "De lange arm van Teheran reikt ver. Er zijn al eens Iraanse dissidenten in Nederland vermoord, dat moet niet weer gebeuren. We strijden tegen een terreurregime, daar moet iedereen zich bewust van zijn. En ik probeer hier, samen met anderen uit de Iraanse diaspora de strijd van het Iraanse volk te steunen."