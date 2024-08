Toen de man van Pauline de Snoo (71) met huidkanker werd opgenomen in het ziekenhuis, had ze nooit kunnen bedenken dat ze 2 jaar later volleerd wondverpleegkundige zou zijn. Achteraf bleek de hulp die ze verleende toch te zwaar. "Het was onverantwoord."

Mantelzorg wordt gezien als een belangrijke manier om de oplopende druk op de gezondheidszorg te verminderen. Er wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op familieleden en bekenden van de patiënt om medische handelingen te verrichten. Maar hoeveel kan je eigenlijk van een mantelzorger vragen? Voor Pauline was het vanzelfsprekend om die hulp aan haar man te verlenen.

'Dat doe je gewoon'

Pauline twijfelde geen seconde toen in het ziekenhuis werd gevraagd om de hoofdwond van haar net geopereerde man te verbinden. "Je denkt er niet over na, je doet het gewoon", vertelt ze. Of ze wel in staat was de wond van 5 bij 6 centimeter goed te verzorgen, kwam nooit bij haar op. Zo heeft ze zichzelf laten omscholen met een zelfstudie op het gebied van wondverzorging.

MantelzorgNL, de landelijke vereniging van mantelzorgers in Nederland presenteerde vandaag een keuzehulp voor mantelzorgers die helpt om te bepalen wat voor handelingen ze wel of niet willen doen. Ook biedt het handvatten bij het vinden van een goede voorbereiding.

Bekijk ook Door gebrek aan geld zijn er de komende 15 jaar te weinig plekken in verpleeghuizen, hoogleraar stelt voor ouderen deels zelf mee te laten betalen

Bacterie in de wond

Pauline had achteraf erg veel baat gehad bij de keuzehulp van MantelzorgNL. Zo groeide de hoofdwond van haar man maar niet dicht. Op een gegeven moment bleek de wond vervuild met verband en zat er een bacterie in de wond.

2 jaar na de operatie is de wond nu eindelijk geheeld, maar het blijft een zwakke plek, vertelt Pauline.

Te veel gevraagd

Uiteindelijk ontbrak er professionele hulp die haar man eigenlijk had moeten krijgen, zo vervolgt ze.

"Kijk, ogen druppelen, steunkousen aantrekken, simpele dingen die je van een mantelzorger kan vragen, dat doe ik zelfs bij mezelf. Maar het overdragen van deze zorgtaken is eigenlijk onverantwoord." Pauline is daarom blij dat er nu een handleiding is voor mantelzorgers.