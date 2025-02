De steekpartij in Nieuwegein waarbij een 11-jarig meisje om het leven kwam maakt veel los. De dader kampt met ernstige psychische problemen. Als het gaat over mensen met verward gedrag is er ook vaak familie die zich zorgen maakt. "Het is vaak complex."

Joke van der Meulen leeft mee met de familie van Sohani, het 11-jarig meisje dat dit weekend werd doodgestoken. Ook denkt ze aan de ouders van de dader, Hamzah L. "Het is afschuwelijk, de situatie kent alleen maar verliezers."

Onmacht

Ze weet hoe het is om constant zorgen te hebben over het psychisch welzijn van een kind. Haar zoon Kees kreeg als tiener te maken met psychiatrische en verslavingsproblemen. Meerdere keren moest hij worden opgenomen. "Het één jaagt het ander aan", vertelt Joke.

Stoppen met drugs heeft hij meerdere keren geprobeerd, maar gaf ook steeds zorgen. "Als we dan niet dondersgoed op hem letten, dan worden die psychische problemen weer heel groot." Ze ziet vaak de onmacht bij haar zoon.

Intensieve zorg

Kees is nu 35 en woont in een beschermde woonomgeving, met intensieve zorg. Joke heeft zich voorheen wel zorgen gemaakt of hij niet zou ontsporen en ook een gevaar zou kunnen zijn voor zijn omgeving. "De zorg is intussen goed, het is zo veilig mogelijk en hij heeft veel hulpverlening om zich heen staan. Het betekent alleen niet dat het nooit kan gebeuren."

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag stijgt de afgelopen jaren. In 2024 was dit met zo'n 6 procent opnieuw hoger dan het jaar ervoor, zo liet de politie in januari weten. Het ging om zo'n 150.000 incidenten. Volgens de politie zou een deel van die incidenten voorkomen kunnen worden als deze mensen betere zorg zouden krijgen.

Complex

"De politie wordt weleens oneerbiedig het 'duizenddingendoekje' genoemd", zei minister van Justitie David van Weel vandaag in de Tweede Kamer. De politie is volgens hem niet altijd de beste partij om iets aan een zorgelijke situatie met iemand met verward gedrag te doen.

Het is ook complex, beaamt Joke. Ze werkt al enige tijd als professional voor MIND, de koepelorganisatie van patiënten en naasten. Dat is voor haar een belangrijke manier om met de problematiek bezig te zijn en aandacht te vragen voor families van mensen met verward of onbegrepen gedrag.

Instanties werken langs elkaar heen

Een terugkerend gevoel dat bij veel ouders speelt is de kwetsbaarheid van hun kinderen. "Je hebt als ouder een heel ander beeld van je kind dan de maatschappij. Omdat je achter die agressie en boosheid, ook het verdriet en de eenzaamheid ziet."

"De familie is vaak de eerste die de problemen signaleert, maar als ze het konden voorkomen dan hadden ze het wel gedaan", zegt Joke. Er gaat al veel goed in de ondersteuning, maar volgens haar is het algehele systeem in Nederland nog niet dragend genoeg. Instanties werken nog teveel langs elkaar heen.

Betere samenwerking

"Je bent nu erg afhankelijk van individuen. Van een instelling die een keer z'n nek uitsteekt, of een individuele politieagent die de onderste steen boven haalt. En eigenlijk zou je willen dat die partijen beter samenwerken."

Daarnaast concludeert Joke ook dat je niet alle incidenten kunt voorkomen. "Daarbij is wel mijn hoop dat als het een keer misgaat, dat elke betrokken partij zich recht in de spiegel kan aankijken en weet: we hebben alles gedaan om dit te voorkomen."