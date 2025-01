Het zal geen verrassing zijn: ook in 2025 worden veel dingen duurder. Wij zochten voor je uit wat de belangrijkste veranderingen zijn op financieel gebied.

Nu al hebben we te maken met hoge energiekosten en dure boodschappen. Maar waar moet je nog meer rekening mee houden in het komende jaar?

1. Minimumloon gaat omhoog

Wie het wettelijk minimumloon verdient, ziet vanaf 1 januari 2025 een hoger bedrag staan op zijn of haar salarisstrook. In plaats van 13,68 euro bruto per uur (bij een 36-urige werkweek) verdienen werknemers van 21 jaar en ouder straks 14,06 euro. Het minimumjeugdloon stijgt met hetzelfde percentage (2,78 procent).

Ook de hoogte van een aantal uitkeringen wordt aangepast, deze zijn namelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Denk aan de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Werkloosheidswet (WW). Op de website van de Rijksoverheid vind je van welke uitkeringen de hoogte verandert.

2. Meer kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag wordt verhoogd vanaf 2025 'in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs'. Wie een kind heeft tussen de 0 en 5 jaar ontvangt straks 286,45 euro per kwartaal. Ouders met kinderen tussen 6 en 11 jaar krijgen 347,83 euro per kwartaal. En ouders met kinderen tussen de 12 tot en met 17 jaar een bedrag van 409,21 euro.

Ook de kinderopvangtoeslag gaat in 2025 voor veel mensen extra omhoog. Dat komt doordat een groter deel van de opvangkosten worden vergoed. Vooral mensen met een inkomen vanaf 28.000 euro tot en met 160.000 euro krijgen meer vergoed.

En in 2025 gaat het kindgebonden budget iets omhoog. Al geldt dat niet voor iedereen: sommige alleenstaande ouders krijgen juist minder kindgebonden budget. De precieze bedragen en grenzen zijn afhankelijk van je situatie. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken, om te zien of je kindgebonden budget kunt krijgen en hoeveel.

Bekijk ook Gaan pensioenen en uitkeringen omhoog bij indexering? En andere vragen over corrigeren voor koopkracht beantwoord

3. Fulltime werken levert meer op, parttimers leveren in

Wie voltijd in dienst is, houdt komend jaar onderaan de streep meer over. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de cao-lonen in 2025 met gemiddeld 4,3 procent stijgen. Salarisadministrateur ADP berekende daarnaast dat de salarissen van een grote groep werknemers stijgen in vergelijking met 2024.

De belangrijkste reden is volgens ADP een lager belastingtarief in de eerste schijf. Een werknemer met een modaal brutoloon van 3.588 euro ontvangt in januari 56 euro meer.

Voor mensen die bruto tussen de 1.000 euro en 2.000 euro per maand verdienen, meestal parttimers, pakken de belastingmaatregelen minder gunstig uit. Zij gaan erop achteruit. Bij een bruto maandinkomen van 1.000 euro is het nettobedrag in januari 22 euro minder.

4. Pensioenen een beetje omhoog (maar niet voor iedereen)

En dan de pensioenen. Uit onderzoek van de Pensioenfederatie blijkt dat tot nu toe vier van de vijf pensioenfondsen de pensioenen helemaal (23 procent) of gedeeltelijk (56 procent) gaan verhogen in het nieuwe jaar. Gemiddeld gaat het om een stijging van bijna 2 procent. Ongeveer 7 procent van de fondsen zegt de pensioenen niet te kunnen verhogen.

Een kanttekening bij het onderzoek van de Pensioenfederatie: op dit moment is van ongeveer 12 procent van de pensioenfondsen nog niet bekend of de pensioenen in 2025 worden verhoogd.

5. Hogere huurprijzen, maar mogelijk meer huurtoeslag

Een grote kostenpost voor veel mensen zijn ook in 2025 de huurprijzen. In het nieuwe jaar kunnen de huren in de vrije sector met maximaal 4,1 procent stijgen. Voor de middenhuur geldt een maximale huurstijging van 7,7 procent. In de sociale huur kunnen de prijzen vanaf 1 juli 2025 met 5 procent omhoog. De daadwerkelijke stijging hangt samen met het huurcontract.

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer twee nieuwe wetten die de huurtoeslag minder complex moeten maken. Als die wetten worden aangenomen kunnen meer huurders onder anderen een beroep doen op huurtoeslag. En de meeste huidige ontvangers gaan erop vooruit na invoering.

6. Kabinet wil energiebelasting schrappen

Gebruik je als huishouden gas, dan is het altijd even spannend wat er gaat gebeuren. Maar op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet de geplande verhoging van de energiebelasting op aardgas niet alleen wil schrappen, maar dat die in de eerste en tweede schijf ook verlaagd wordt met 2,8 cent per kubieke meter.

Maar: dit moet nog wel naar de Eerste Kamer.

7. Zorgverzekering wordt duurder

De basispremiers van de zorgverzekeringen zijn alweer een tijdje bekend. Gemiddeld is de basispremie voor 2025 158 euro per maand. Afgelopen jaar was dat nog 146 euro per maand. Dat is dus een flinke stijging.

Het eigen risico blijft net als de jaren hiervoor op 385 euro staan en ook de eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft hetzelfde. Dat is maximaal 250 euro. Je hebt nog tot 31 december de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen, en tot 31 januari om een nieuwe af te sluiten.

8. Prijzen treinkaartjes stijgen (weer)

Mensen die regelmatig met de trein reizen zijn komend jaar meer geld kwijt. De NS maakte namelijk in augustus bekend dat de prijs voor een treinkaartje flink omhoog gaat, namelijk met maar liefst 8,7 procent. Op hoeveel je daardoor uiteindelijk uitkomt, verschilt per trein en de lengte van de reis.

Ook speciale dagkaarten en abonnementen gaan omhoog in prijs.

9. Elektrisch rijden minder voordelig

Wie de hoge kosten in het openbaar vervoer wil ontwijken, is zeker niet altijd beter af met de auto. Dat geldt met name voor bezitters van elektrische auto's.

Eerder waren deze auto's uitgesloten van wegenbelasting, maar daar komt komend jaar verandering in. Wel krijgen zij 75 procent korting.

10. Duur dagje Efteling

Wie komend jaar van plan is om een pretpark te bezoeken, moet rekening houden met hogere prijzen. Vooral bij de Efteling gaan de prijzen omhoog. De prijs van het goedkoopste kaartje blijft in 2025 hetzelfde kosten als dit jaar: 38 euro. Maar de duurdere tickets kosten volgend jaar wel meer dan nu. De prijs stijgt dan van 51 naar 53 euro.

Ook parkeren gaat met 2,50 euro omhoog naar 15 euro. Neem je een parkeerabonnement? Dan stijgt de prijs een tientje: van 45 euro naar 55 euro per jaar. Ook andere attractieparken en dierentuinen geven aan hun tarieven te verhogen.