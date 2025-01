ChatGPT zorgde iets meer dan 2 jaar geleden voor een enorme populariteitsboost op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI). Maar AI bestaat al heel lang. Sterker nog, het was er al eerder dan de eerste PC.

AI is niet meer weg te denken uit de samenleving. Naast ChatGPT maken bijvoorbeeld Google Maps, vertaalprogramma's of autocorrectie in Microsoft Word allemaal op hun eigen manier gebruik van Artificiële Intelligentie. Maar het is ver van nieuw.

'Was er al valk na de oorlog'

Voor het begin van AI moeten we volgens AI-projectleider Gerson Veenstra van AVROTROS heel ver terug. "De eerste keer dat de term gebruikt werd, was al vlak na de oorlog."

Maar, gaat Veenstra verder, het eerste moment dat een grote menigte hoorde van het bestaan van AI, was in 1997. "Toen een supercomputer middels AI een schaakwedstrijd won van toenmalig wereldkampioen schaken Garry Kasparov."

Bekijk ook Kan kunstmatige intelligentie helemaal alleen de cyberveiligheid bewaken? Volgens deze expert blijft een mens toch nodig

Machine learning

Toch zit er veel verschil in die vorm van AI en de machine learning waar het tegenwoordig veel over gaat. "Denk aan de vroege computerspelletjes waarbij je tegen een tegenstander aan het voetballen bent", zegt cyber-expert Dave Maasland.

"Dat lijkt natuurlijk allemaal alsof de computer echt precies weet wat jij gaat doen en zich daarop aanpast. Maar dat is veel gebaseerd op regels. Als speler X doet, dan doe jij Y. En daar zit nu het verschil in." Slimmere AI-technieken werken steeds meer met dat zelflerende stuk, vertelt Maasland.

Stoplichten

Hier houdt AI niet op. Naast alle eerder genoemde diensten waar AI in zit, zijn er ook AI-systemen waar je waarschijnlijk nog niet eerder bij hebt stilgestaan.

"Je denkt misschien dat een stoplicht altijd in dezelfde volgorde op groen en op rood gaat. Dat is niet zo, want het wordt goed in de gaten gehouden met allerlei systemen. Hoe druk het op bepaalde plekken is en hoe je dat dan goed op elkaar afstemt, ook dat is AI", vertelt Veenstra.

Verschil met vroeger

Het ontgrendelen van je telefoon met je gezicht, het automatisch invullen van woorden als je aan het typen bent en spraakassistenten als Siri en Google Home zijn ook allemaal AI, gaat Veenstra verder.

"Het grote verschil is natuurlijk dat je zelf iets ergens in kunt stoppen en dan meteen kunt zien wat er verandert, dus wat het resultaat is. En dat kon daarvoor eigenlijk voor de meeste consumenten nog niet echt."

Bewustwording

Dat iedereen zijn bewustzijn vergroot dankzij ChatGPT, vindt Veenstra een goede ontwikkeling. "Het is beter dat je snapt hoe er bepaalde keuzes worden gemaakt, dan dat je ze blind volgt." Daar sluit Maasland zich bij aan. "Ik denk dat het zelfs een noodzakelijke ontwikkeling is dat we ons bewust maken van AI."

"Maar misschien nog wel belangrijker is dat je er zelf ook echt mee gaat experimenteren", gaat Maasland verder. "Want ik denk dat de toekomst vooral is weggelegd voor de mensen die open staan om ermee te experimenteren. Het afdoen als een hype, of er niks mee zeggen te kunnen, is denk ik echt een gemiste kans."