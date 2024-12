De verkrachtingszaak waarin de Franse Gisèle Pelicot het slachtoffer is, maakt veel los. Vandaag werd bekend dat haar ex-partner de maximale straf van 20 jaar krijgt. De impact van de zaak is groot, vooral onder slachtoffers van seksueel geweld.

"Gisèle Pelicot geeft een hele krachtige boodschap af om de verantwoordelijkheid en de schaamte te verleggen van slachtoffers van seksueel geweld naar de daders", vindt Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland.

'Inspirerend voorbeeld'

Juist doordat ze nadrukkelijk de openbaarheid heeft opgezocht, maakt deze zaak veel los, gaat Heerkens verder. "Je ziet echt dat dat heeft bijgedragen aan een breder maatschappelijk begrip en het bespreekbaar maken van seksueel geweld."

Bovendien draagt de manier waarop deze zaak in de media komt bij aan hoe we als maatschappij kijken naar seksueel geweld, zegt Heerkens. Dat Gisèle ervoor kiest om de openbaarheid op te zoeken, maakt haar een voorbeeld voor velen. "Dat is een inspirerend voorbeeld van hoe slachtoffers zelf kunnen bepalen hoe zij hun verhaal willen delen."

'Meer ruimte nodig'

Heerkens benadrukt dat het belangrijk is voor slachtoffers om zelf de mogelijkheid te hebben hoe hun zaak wordt behandeld. "In Nederland zou er meer ruimte moeten komen voor slachtoffers om te bepalen of zij een zedenzaak in het openbaar of juist achter gesloten deuren willen behandelen."

Door de beslissing bij het slachtoffer te houden, bevordert dit de regie van slachtoffers en kan het er volgens Heerkens zelfs voor zorgen dat meer slachtoffers aangifte doen.

Verlies van regie

Vooral die regie is belangrijk, legt hij uit, omdat op het moment dat slachtoffers geconfronteerd werden met seksueel geweld geen controle hadden over wat er met hun lichaam gebeurde. "En dat verlies van regie heeft heel veel impact. Dus het is heel belangrijk om dan vervolgens te zorgen dat de regie weer zoveel mogelijk bij het slachtoffer komt te liggen."

Daarnaast vergroot dit ook het vertrouwen in het juridische systeem, zegt hij. Heerkens hoopt dat met de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die in juli 2024 inging, de positie van slachtoffers in Nederland wordt verbeterd.

Schuld en schaamte

Heerkens ziet dat er bij veel slachtoffers van seksueel geweld schaamte en schuldgevoelens aanwezig zijn. Dit vormt vaak een drempel voor iemand om zijn of haar verhaal te delen over wat iemand heeft meegemaakt.

"Je zou eigenlijk wensen dat de hele samenleving, maar ook de omgeving van slachtoffers en daders, allemaal om zo'n slachtoffer heen gaan staan en ervoor zorgen dat die schuld- en schaamtegevoelens niet meer aanwezig zijn. Dat zou echt een mooi gevolg zijn van deze rechtszaak", sluit hij af.