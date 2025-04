De SGP moet vrouwen toestaan om een politieke functie uit te oefenen. Dat vindt SGP-raadslid Lilian Janse uit Vlissingen. Zij wil dat het verbod op vrouwen in politieke functies geschrapt wordt op het aanstaande partijcongres, eind mei.

In het beginselprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) staat nog altijd dat vrouwen geen politieke functie mogen uitoefenen, omdat dat in strijd zou zijn met 'de roeping van de vrouw'.

Niet gesteund door de partij

Het Zeeuwse SGP-raadslid Janse wil dus dat die regel verdwijnt. In 2012 besliste de rechter al dat vrouwen toegelaten mogen worden tot de partij. Zo kwam onder anderen Janse zelf in de gemeenteraad van Vlissingen terecht.

"Ik denk dat de Bijbel toestaat dat vrouwen in een burgerlijk ambt actief mogen zijn", zegt Janse. "Ik doe met veel toewijding en plezier mijn werk als SGP'er, met een Bijbelse drijfveer. Maar diep vanbinnen voel ik me niet gesteund door de SGP. Dat zou ik graag anders willen."

Eerste vrouwelijke raadslid

Janse werd iets meer dan 10 jaar geleden het eerste vrouwelijke raadslid van de SGP. Nu wil ze naar de Tweede Kamer. Officieel sluit de partij vrouwen niet meer uit, maar vrouwelijke bestuurders zijn er nauwelijks: in Vlissingen, Dordrecht en de Noordoostpolder zitten vrouwen in de raad. Schouwen-Duiveland had een vrouwelijke wethouder.

Tijdens het partijcongres op 24 mei wordt gestemd over een motie van de Vlissingse SGP-afdeling om artikel 10 van het beginselprogramma te wijzigen. In plaats van een verbod wil die vrouwen zelf laten beslissen of een politieke functie past 'met inachtneming van haar door God gegeven plaats'. Vermoedelijk morgen al plaatst het partijbestuur een stemadvies online.

39 procent vindt vrouw onacceptabel

Mensen die nu SGP willen stemmen, zijn niet eensgezind over de vraag of er een vrouw op de SGP-kieslijst mag. Uit onderzoek onder leden van het Opiniepanel blijkt dat de grootste groep (47 procent) vindt van wel. In de Bijbel nemen vrouwen ook een belangrijke rol in, zeggen zij. Bovendien is de SGP geen kerk, maar een partij, lichten anderen toe.

Vier op de tien (39 procent) SGP-stemmers vindt een vrouw op kieslijst onacceptabel. Zij vinden het geen taak van de vrouw om politiek te bedrijven. Of ze zijn bang dat deze kwestie de partij zal verscheuren. "Daarom is het verstandig om het te houden hoe het is."

Verandering van binnenuit

"Ik denk dat God wil dat mannen en vrouwen dingen samen doen. Adam en Eva zijn niet voor niets samen geschapen", benadrukt Janse. "De samenleving bestaat uit mannen en vrouwen. Dan vind ik dat volksvertegenwoordiging ook uit mannen en vrouwen hoort te bestaan. Ik denk dat er in de achterban meer mensen zo over denken. Niet iedereen durft dat uit te spreken."

Tweede Kamerleden van de SGP lijken de beweging naar meer vrouwen in de politiek te steunen, maar spreken zich er niet openlijk over uit. Ze zijn bang dat expliciete steun de verandering zou blokkeren, omdat die dan te opgedrongen voelt. De partijtop wil dat de verandering van binnenuit komt. Overigens verplicht het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de partij vrouwen op kieslijsten toe te staan.

'Het is aan de leden'

Tweede Kamerlid voor de SGP André Flach benadrukt dat het aan leden is om zich hierover uit te spreken. "Wat de partij vindt tijdens het partijcongres, dat is wat eruit komt", vult SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer aan. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk benadrukt dat mannen en vrouwen elkaar 'aanvullen'. "Een vrouw doet niet pas mee als ze gelijkgesteld is aan een man. Nee, ze voegt echt iets toe."

Volgens Van Dijk zal hier op het partijcongres 'gestalte' aan gegeven worden. Daar voegt hij aan toe dat er nog altijd meer vrouwen dan mannen op de SGP stemmen. "Dus over welk probleem hebben we het nu precies?" 24 mei wordt er gestemd over de motie van de afdeling Vlissingen.