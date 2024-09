Een derde van de vrouwen met overgangsklachten voelt zich niet serieus genomen door de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Ook bij Sandra was dit het geval. "De dokter zei dat ik veel te jong was."

"Ik werd 's nachts badend in het zweet wakker. Ik was echt klets- en kletsnat. Alsof je bij wijze van spreken uit het zwembad komt", vertelt Sandra van Turnhout.

Jong in de overgang

Ze was toen 37 jaar, maar dacht al vrij snel aan de overgang. "Omdat mijn moeder ook jong in de overgang was", legt ze uit.

Maar toen ze haar huisarts belde, was die stellig. "Ze zei dat ik daar nog veel te jong voor ben. Ik ben toen eigenlijk weer weggegaan met de gedachte: nou dan misschien wel niet."

Paniekaanval

Voor Sandra bleven de klachten 2 jaar aanhouden. "Ik nam het er maar gewoon bij en toen kwam er in 2014 een omslagpunt. Ik kreeg hartklachten." Toen Sandra midden in de nacht met pijn op de borst wakker werd en zich erg naar voelde, belde ze opnieuw de arts.

"Die deed onderzoek, heeft mijn bloeddruk en mijn zuurstofgehalte gemeten. En ik was inmiddels natuurlijk best wel bang. De arts kwam tot de conclusie dat er niets mis was met mijn hart, maar dat ik een paniekaanval had." Sandra was op dat moment zo moe dat ze niet meer in discussie ging met de arts. "Het zal wel. Ik kon gewoon niets anders meer opbrengen dan dat."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Sandra kwam vroeg in de overgang, maar de huisarts nam haar niet serieus

Hartschade

De dag erna volgde opnieuw een gesprek met de huisarts. "En die herhaalde weer wat ze de vorige keer zei: 'Nee je bent niet in de overgang, jouw hartklachten hebben daar niets mee te maken. Daar had je dan al veel eerder iets van gemerkt.'"

Sandra voelde zich helemaal niet serieus genomen, diende een klacht in bij de huisarts en kreeg daarna eindelijk de gevraagde onderzoeken. Daaruit bleek dat ze inderdaad hartschade had opgelopen.

Lang wachten op diagnose

Sandra is de enige die zich zo voelt. Onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel wijst uit dat in ongeveer de helft van de gevallen (48 procent) het lang duurde voor de huisarts kon thuisbrengen dat het om overgangsklachten ging. Onder vrouwen in de premenopauze, die nog menstrueren maar al wel klachten ervaren, is dat zelfs 70 procent.

Mede daardoor voelt een derde (35 procent) zich niet serieus genomen door hun huisarts. Wanneer zij de overgang opbrachten tijdens het consult, werd hun suggestie 'weggelachen', of 'naar het rijk der fabelen verwezen'. En met het uitblijven van de juiste diagnose, blijft een effectief behandelplan ook vaak achterwege. 6 op de 10 (62 procent) deelnemers geven aan geen behandelplan te hebben gekregen dat hielp bij hun klachten.

Bekijk ook Hormoontherapie bij overgangsklachten ook op latere leeftijd zinvol, maar niet voor iedereen nodig

Verband hartklachten en overgang

"Ik had een scheurtje in de kransslagader", gaat Sandra verder. "Dat gebeurt vaak bij jonge vrouwen zonder enige waarschuwing."

"Ik ben natuurlijk geen expert, maar als je jong in de overgang komt, gaat dat meer dan gemiddeld gepaard met jong hartklachten krijgen omdat je vrouwelijke hormonen jou beschermen tegen hart- en vaatziekten. Dus ik denk dat het wel degelijk verband met elkaar houdt."

'Jij kent je lijf het beste'

Naast hartklachten, kreeg Sandra ook last van mentale klachten. Haar oude huisarts was inmiddels met pensioen en dus maakte ze een afspraak bij haar nieuwe huisarts. "En die arts vond ik zo verfrissend. Ik vertelde wat ik doormaakte en zij stelde voor om bloedonderzoek te doen om hormoonlevels te bepalen."

De art zei: "Jij kent je lijf het beste dus jij voelt alle veranderingen die er plaatsvinden. Nou dat vond ik zo'n verademing en voor mij was het op dat moment ook zo. Dus toen heb ik voor mijzelf echt erkend: ja ik ben in de overgang. Dat was 7 jaar later, in 2017."

Erkenning zorgt voor vrijheid

De erkenning werkt helend voor Sandra. "Je snapt de dingen beter, dan weet je waar het vandaan komt. Dan kun je ruimte geven aan dat wat er is in plaats van het weg te stoppen en het maar te ontkennen."

Sandra is nu 51 jaar oud en de overgang ligt achter haar. "Het voelt een beetje als herboren vrijheid."