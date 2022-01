De gemeente Ridderkerk heeft Renee, van wie de bijstandsuitkering was stopgezet omdat ze niet kon bewijzen boodschappen voor haar moeder te hebben gedaan, met terugwerkende kracht een nieuwe uitkering gegeven. Ook komt er een gesprek met de wethouder.

De uitkering van Renee van der Elburg was door de gemeente ingetrokken nadat in mei bleek dat er een te hoog bedrag stond op een en/of-rekening die ze deelt met haar moeder. Ze kon bovendien niet aantonen dat ze de wekelijkse boodschappen die ze voor haar moeder van die en/of-rekening betaalde niet voor zichzelf had gedaan. Omdat de gemeente zegt haar al eerder te hebben gewaarschuwd, werd niet alleen 2.500 euro aan bijstand teruggevorderd, maar de hele uitkering stopgezet.

Voedselbank

Renee had meteen na het intrekken van de uitkering weer een nieuwe aanvraag ingediend, maar daar had de gemeente tot gisteren nog geen besluit over genomen. Daardoor leeft ze al een half jaar zonder uitkering. Haar vaste lasten worden betaald door een familielid en ze loopt bij de voedselbank.

Renee reageert verheugd op het telefoontje dat ze van de gemeente kreeg. Daarin werd verteld dat ze met terugwerkende kracht vanaf augustus weer een uitkering krijgt. "Ik ben er ontzettend blij mee."

'Hartverwarmend'

Renee zegt veel positieve reacties te hebben gehad op haar verhaal dat ze vertelde tegen EenVandaag, zelfs van onbekenden. "Heel veel mensen steken me een hart onder de riem. Iedereen leeft mee. Het is hartverwarmend."

Dinsdag volgt nog een gesprek met de wethouder. Onduidelijk is nog of de terugvordering van 2.500 euro wel overeind blijft. De gemeente wil niet meer inhoudelijk op de zaak reageren.

