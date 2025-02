Een Joodse vrouw die zegt te zijn 'gered' door een van de grootste misdadigers van de Tweede Wereldoorlog: Adolf Eichmann. Ze zou daardoor deportatie naar een van de vernietigingskampen hebben ontlopen.

80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog komen nog altijd nieuwe verhalen aan het licht. De meer dan 30 jaar oude getuigenissen van de Rotterdamse Catharina Frank (1917-2003), die op video werden vastgelegd, zijn onlangs herontdekt en zorgen nu voor debat onder historici.

'Hij heeft mijn leven gered'

Schrijver Frank Krake wist niet wat hij zag, toen hij Catharina's verhaal bekeek in het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem. "Hij heeft mijn leven gered", begint ze op een van de opnames, die halverwege de jaren 90 werden gemaakt in het kader van getuigenissen van slachtoffers van de jodenvervolging.

"Het is gek om te zeggen, maar ik denk dat ik de enige ter wereld ben die door Eichmann is gered", vertelt Catharina.

'Dit kan niet waar zijn'

Adolf Eichmann was een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In meerdere interviews die Catharina voor haar dood in 2003 gaf, wees zij hem aan als de man die haar redde van deportatie naar vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor.

"Ik dacht eerst: 'Dit kan niet waar zijn'", zegt Krake, die besloot het uit te zoeken en een boek schreef over Catharina.

Gevangen in Kamp Westerbork

Catharina was in verwachting, toen ze eind 1942 gevangen werd genomen en in Kamp Westerbork terecht kwam, waar enkele maanden later haar zoon Clarence werd geboren.

Kamp Westerbork, in 1939 door de Nederlanders gebouwd als onderkomen voor gevluchte Joden, kwam tijdens de bezetting in Duitse handen en functioneerde sindsdien als doorgangskamp.

Cabaretvoorstellingen op hoog niveau

Vanuit Westerbork werden tijdens de oorlog ruim 100.000 Joden en 250 Roma gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Het leven van alledag moest zo goed mogelijk worden nagebootst. Krake: "Kampcommandant Albert Gemmeker wilde graag de schone schijn ophouden."

Opmerkelijk is dat in het kamp op hoog niveau cabaretvoorstellingen werden opgevoerd, meestal door Joodse artiesten die ooit vanuit Duitsland waren gevlucht naar Nederland. "Het was absoluut topniveau in Nederland op dat moment. Alle artiesten die eerder in Amsterdam optraden, verbleven toen in Kamp Westerbork. Er was nergens in Nederland cabaret van deze kwaliteit", vertelt conservator Guido Abuys van Kamp Westerbork.

Chaos in het kamp

Schrijver Krake: "Iedere dinsdagochtend vertrok er een trein met 1.000 Joden naar Auschwitz of naar Sobibor. De dag ervoor werd de lijst bekendgemaakt met wie mee moest en dat zorgde natuurlijk voor chaos in het kamp."

"De paniek was groot en kampcommandant Gemmeker wilde graag de rust bewaren. Dus leek het hem een goed plan om, als 's ochtends die trein was vertrokken, diezelfde avond een cabaretvoorstelling te houden. Het was eigenlijk heel luguber!"

Danseres Catharina

Er verbleven gemiddeld zo'n 7.000 mensen in Kamp Westerbork. Catharina werd gevraagd om aan het cabaret mee te doen, omdat ze veel ervaring had op het toneel. Krake: "Ze wisten dat ze een verleden had als danseres en ze speelde een rol in de revue."

"Er waren een aantal stukken waarin ze zelf naar voren kwam, waarin ze ook tekst had. Ze danste mee met de 'Westerbork Girls', zoals ze genoemd werden."

'Even de ellende vergeten'

De voorstellingen in het zogenaamde 'theater van Westerbork' konden worden bezocht door ongeveer 300 mensen, onder wie gevangenen én nazi's. "Gemmeker kon goede sier maken met de cabaretvoorstellingen. Hij nodigde allerlei partijgenoten uit, NSB'ers en SS'ers, die op de eerste rij zaten", vertelt Krake.

"Catharina vertelt erover in haar getuigenis. In de rijen daarachter zaten dan zo'n 250 kampbewoners. Die moesten een dubbeltje betalen voor een kaartje. En daar werd om gevochten. Want het was natuurlijk wel een manier om even de ellende te vergeten."

Dame van de cabaret

Volgens de getuigenis van Catharina zat Adolf Eichmann op een avond begin 1944 op de voorste rij. Krake: "Catharina heeft meerdere maanden gedanst in het cabaret hier in Westerbork. Zij zou ook worden afgevoerd naar Sobibor of Auschwitz. Op een dag is ze in de rij gaan staan. En daar zat Eichmann achter een bureau. Hij herkende haar als de dame van het cabaret."

Catharina zegt in haar getuigenis: "Ik heb hem mijn papieren laten zien. Hij zei toen dat hij me niet kon vrijlaten, maar hij zou me naar het Tsjechische Theresienstadt sturen. En ik zou daar tot het einde van de oorlog kunnen blijven." Ze ging daar met haar zoon naartoe.

Drie longontstekingen

Theresienstadt was geen vernietigingskamp. Maar ook daar bleken de omstandigheden slecht, omdat er veel te veel mensen verbleven. Bovendien werden sommige mensen vanuit Theresienstadt alsnog naar Auschwitz gedeporteerd. Zoon Clarence liep in korte tijd drie keer een longontsteking op.

Maanden later volgde er weer een ontmoeting tussen Eichmann en Catharina. Wederom hielp hij haar. "Hij zei: 'Ik heb u al eens eerder gezien.' Ik antwoordde: 'U heeft een ijzersterk geheugen'", vertelt Catharina in haar getuigenis. Krake: "Catharina zei tegen hem: 'U had mij beloofd dat ik hier met mijn zoontje zou kunnen overleven.' Vervolgens wenkte Eichmann naar achter en zei dat ze een betere plek moesten krijgen."

'Nergens terug te vinden'

Historici verschillen van mening over het waarheidsgehalte van het verhaal van Catharina. Conservator Guido Abuys van Kamp Westerbork is stellig: "Het is haar verhaal. Ik heb duizenden brieven en honderden dagboeken gelezen, en ook nog eens honderden mensen geïnterviewd. Eichmann is nooit genoemd als bezoeker van Westerbork."

Ook bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, zijn er twijfels. Teamleider diensten Hubert Berkhout: "Ik kijk ernaar met de ogen van een historicus: is er ergens een andere getuigenverklaring? Is er een een tweede, derde of vierde persoon die hetzelfde kan verklaren dat Eichmann daar aanwezig is geweest? En dat is nergens terug te vinden."

Wel in Nederland geweest

Toch sluit hij het niet uit. "Eichmann is wel degelijk in Nederland geweest. Hij heeft ook een ontmoeting met kampcommandant Gemmeker gehad. Hij was geïnteresseerd in de voortgang van de deportaties. Het kan dus best zijn dat hij een werkbezoek heeft gebracht aan bijvoorbeeld Westerbork."

Eichmann bemoeide zich bovendien persoonlijk met wie er naar Theresienstadt werd gestuurd, iets wat hij ook bij Catharina zou hebben gedaan. "Hij heeft, ook toen hij in Den Haag was, orders uitgevaardigd om mensen te selecteren voor transporten naar Theresienstadt."

'Onwaarschijnlijke verhalen'

Een van grootste Israëlische experts op het gebied van de holocaust, dr. Yaacov Lowowick, die oud-directeur is van Yas Vashem en schrijver van een boek over Eichmanns afdeling IVB-4, zegt in een reactie 'een bezoek van Eichmann aan Westerbork voormogelijk te houden'.

Schrijver Frank Krake is er inmiddels van overtuigd dat de getuigenis van Catharina klopt. Al blijft het gissen naar Eichmanns motieven. "In de Tweede Wereldoorlog zijn er onwaarschijnlijke dingen gebeurd en dit is er één van. Wat hem heeft bewogen, is niet precies na te gaan. Maar dat haar verschijning en de manier waarop ze zich gedroeg geholpen hebben, dat lijkt mij een vaststaand feit."