Steeds minder Nederlanders zijn op de hoogte van de prijsverschillen in medische zorg in het buitenland vergeleken met Nederland. En dat kan voor problemen zorgen, weet ook Peter van der Pligt. "We keken elkaar aan en zeiden: 'Dit kan niet waar zijn.'"

Peter van der Pligt komt graag met zijn vrouw Petri op de Caribische eilanden. Daar scoorde hij zelfs ooit een grote hit 'Kumpli Kuné'. Maar tijdens hun laatste bezoekje aan de eilanden gaat het mis.

Nota voor 900 dollar

Tijdens een vakantie op Sint-Maarten glijdt Petri namelijk van het treetje van een jeep af. Ze krijgt een snijwond die gehecht moet worden. "Dus wij gingen naar de Eerste Hulp van het Sint Maarten Medical Center. Daar moesten we bijna 6 uur wachten voordat we werden geholpen. De arts zette vier mooie hechtingen."

Maar aan die 'mooie' hechtingen zat wel een prijskaartje verbonden. "Aan het eind kregen we een nota van maar liefst bijna 900 dollar. We keken elkaar aan en zeiden: 'Dit kan niet waar zijn'", herinnert Peter zich.

Beveiliging in het ziekenhuis

Vervolgens moest het stel nog eens terugkomen om een röntgenfoto te laten maken. "Dat was weer 150 dollar. We vonden het echt absurd", vertelt Peter. "Ik ben zelf directeur van een ziektekostenverzekeraar op de Nederlandse Antillen geweest en ik dacht: dit ga ik aanvechten, want dit is niet juist."

Na zo'n lange tijd in het ziekenhuis wilde het stel maar één ding: naar huis. "Maar we konden niet zomaar weg. Er stond beveiliging." Ze moesten betalen voordat ze het ziekenhuis uit konden. "Uiteindelijk betaalde mijn verzekering 550 dollar, de rest moesten we zelf betalen."

'Worden platgebeld'

Bij alarmcentrale Eurocross komen verhalen zoals die van Peter dagelijks binnen. "Onze telefoon staat deze vakantieperiode roodgloeiend", vertelt woordvoerder Angela Looyé. "Onze hulpverleners krijgen 1.400 telefoontjes per dag. We worden echt platgebeld. Het is ook hoogseizoen ook bij ons."

Mensen bellen de centrale omdat ze medische hulp willen of autopech hebben. "Maar dit hoogseizoen worden we ook dagelijks gebeld door mensen die onverzekerd op reis zijn gegaan en die nu iets ernstigs is overkomen."

27.000 euro voor een beenbreuk

"Iemand met een beenbreuk in Spanje", noemt ze als voorbeeld. "Die werd daar behandeld in een privékliniek zonder verzekerd te zijn voor medische kosten in het buitenland. Nu moet deze persoon zelf de rekening van 27.000 euro betalen."

Volgens Looyé weten mensen niet dat het prijsverschil tussen de behandeling in Nederland en in het buitenland zo groot is. "In het geval van Spanje komt dat omdat er publieke en private zorg naast elkaar bestaat."

'Financieel kunnen we niks'

Eurocross probeert elke beller zo goed mogelijk te helpen, zegt Looyé. "We kijken waar we kunnen ondersteunen. We kunnen een bepaald ziekenhuis adviseren of een bepaalde zorgaanbieder."

Maar de kosten wel zijn wel voor de mensen zelf. "Financieel kunnen we niks doen. Dus dan moeten ze kijken of het thuisfront wil meebetalen. We zien ook schijnende situaties waarin een crowdfundingsactie wordt gestart."

Bezuiniging of onwetendheid?

Looyé weet niet waarom mensen zich onderverzekeren. "Het is niet iets wat wij uitvragen, dus het blijft gissen. Het kan zijn dat het een vorm van bezuiniging is. Dat mensen de zorgverzekering al duur genoeg vinden en de aanvullende verzekering maar laten zitten. Maar vervolgens ook niet meer naar hun reisverzekering kijken."

Maar het kan ook onwetendheid zijn, dat mensen denken dat ze met een basisverzekering gedekt zijn, zegt Looyé. "Maar die dekt alleen de kosten van de zorg zoals ze in Nederland zijn. Dus je wordt wel geholpen in het buitenland met alleen die basisverzekering, maar tot het bedrag wat de behandeling in Nederland kost. Het verschil tussen de Nederlandse prijzen en de prijzen in het buitenland, moet de reiziger zelf betalen."

Van tevoren goed uitzoeken

Looyé raadt mensen aan de verzekering van tevoren goed uit te zoeken. "Check je reisverzekering, maar ook je aanvullende verzekering, of daar een dekking op zit voor medische kosten in het buitenland. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid. Vaak kan je nog een module afsluiten op je reisverzekering en dan ga je met een gerust hart."

"Het kost ook niet heel erg veel. Het zijn volgens mij een paar tientjes die je dan kwijt bent, maar zo voorkom je in ieder geval een hele hoop financiële ellende." Ook Peter is het hiermee eens en wil mensen op het hart drukken: "Verdiep je in het land waarop je naar vakantie gaat, want dan kom je niet voor dit soort verrassingen te staan. "