Het werkklimaat bij de politie in Rotterdam is sociaal onveilig. Dat concludeert de politie zelf na een onafhankelijk onderzoek. Zo zou er sprake zijn van pesten en discriminatie. "Dit kan absoluut niet en als politietop vinden we dit onacceptabel."

Martin Sitalsing is politiechef Noord-Nederland en portefeuillehouder diversiteit. Hij reageert op het onderzoek van de politie dat vandaag door NRC naar buiten is gebracht over het onveilige werkklimaat bij de politie in Rotterdam. "Dit verdient grondig onderzocht te worden en er moeten gepaste maatregelen worden getroffen."

'Politie heeft voorbeeldfunctie'

Sitalising ziet dat dit een breed probleem is, dat niet alleen bij de politie speelt maar 'een groot en breed samenlevingsvraagstuk' is rondom racisme, discriminatie en vrouwonvriendelijk gedrag.

Maar de politiechef benadrukt ook dat de politie een voorbeeldfunctie heeft en dit extra zwaar wordt aangerekend. "We moeten echt een stap naar voren zetten op dit thema en hier heel adequaat op reageren", vindt Sitalising.

Ingewikkelde wijken

Volgens Sitalsing kan de omgeving waarin de agenten zich begeven invloed hebben op hun eigen gedrag. "Wat je ziet is dat er soms in ingewikkelde wijken, met ingewikkelde situaties, gewerkt wordt. En dat leidt zo nu en dan tot vervorming van onze mensen", legt de politiechef uit.

De politie is al intensief bezig om dit probleem te verbeteren, gaat Sitalsing verder. Zo worden er trainingen aangeboden voor leidinggevenden. "Daarbij gaat het over hoe ze na een ernstig incident het gesprek moeten voeren met de medewerkers en hoe medewerkers dat onderling met elkaar doen." De politiechef benadrukt dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven gaan. "We willen een politie zijn voor iedereen."

'Kijken naar leerpunten'

Naast het gesprek, wil Sitalsing ook investeren in de roulatie van medewerkers binnen de politie. "We moeten blijven werken aan de mobiliteit van mensen die langdurig in die ingewikkelde wijken en met die ingewikkelde thema's werken om te zorgen dat ze daarin niet te lang blijven hangen en ook snel weg kunnen."

Het onderzoek heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat dit eerst goed intern moet worden besproken. "Als we uiteindelijk weten wat het onderzoek oplevert en welke maatregelen er getroffen worden, welke leerpunten er naar voren komen, dan is dat ook een moment om naar buiten te treden", zegt de politiechef van de politie Noord-Nederland.

'Niet de leiding vervangen'

Toch denkt Sitalsing dat de politie ook tijd nodig heeft om te leren van de incidenten. "We kunnen niet zomaar iedere keer bij ieder incident de leiding vervangen. Die moet ook de gelegenheid krijgen om te verbeteren op zo'n ingewikkeld vraagstuk en te zorgen dat ze daarmee naar de toekomst toe juist veel effectiever kunnen zijn om hier goed mee om te kunnen gaan."

Daarnaast ziet de hij dat mensen eerder aan de bel durven te trekken. "De frequentie van de meldingen dat mensen echt durven te melden is echt toegenomen. We laten ook zien waar de norm is. Tot hier en niet verder, daar wordt ook tegenop getreden. En we laten ook zien dat straffen niet altijd het middel is om te gebruiken."

Niet zomaar opgelost

Sitalising concludeert dat de hele cultuurveranderingen bij de politie niet van de een op de andere dag is opgelost. "Daar is zeker 5 tot 10 jaar voor nodig. Dat vraagt veel inspanning, dat vraagt veel tijd."

De komende tijd is de politie daar intensief mee bezig, benadrukt de politieschef. "Het is een vraagstuk dat breed in de samenleving speelt en terug is te zien binnen verschillende organisaties. Dus we hebben dit vraagstuk echt in de volle breedte op te pakken."