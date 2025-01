Geldproblemen krijgen omdat je een ernstig ziek kind hebt: voor de helft van Nederlandse gezinnen in deze situatie is dat realiteit. Daarom pleiten ouders vandaag voor een betaalde zorgverlofregeling. Waaronder Alinda, moeder van Noortje.

Met meer dan 65.000 handtekeningen van ouders en verschillende patiëntenorganisaties overhandigt initiatiefnemer Vereniging Kinderkanker Nederland een petitie voor een passende zorgverlofregeling voor ouders van ernstig zieke kinderen aan de Tweede Kamer.

'Onze wereld stond op z'n kop'

Ook verpleegkundig teamleider Alinda Knijn maakt zich hard voor een betere verlofregeling. Haar dochter Noortje kreeg toen ze 9 maanden was de diagnose leverkanker.

"Onze wereld stond ineens op z'n kop. Je gaat in een achtbaan. Mijn man en ik werken allebei 4 dagen in de week en dan kom je in de knel als je ook voor een heel ziek kindje wil zorgen", vertelt ze.

Financieel niet toereikend

De huidige zorgverlofregeling is voor de meeste gezinnen met ernstig zieke kinderen financieel niet toereikend.

De meeste behandeltrajecten duren namelijk langer dan waar de huidige zorgverlofregeling in voorziet, vertelt Alinda. Zo ook bij haar dochter Noortje. "Wij besloten om ons voor 50 procent ziek te melden. Voor de overige tijd dat Noortje in behandeling was, nam ik zorgverlof op. Maar ook dat is niet helemaal toereikend."

Noodgedwongen ziek melden

Alinda en haar man zijn niet de enigen die in de knoop komen met werk. Onderzoek dat de Vereniging Kinderkanker Nederland onder 600 gezinnen in zulke situaties uitvoerde, toont aan dat ouders vaak noodgedwongen vakantiedagen opnemen.

Bij langdurige behandeltrajecten zien gezinnen soms geen andere keuze dan om zich ziek te melden. 49 procent van de onderzochte gezinnen, waaronder dus Alinda en haar man, meldt zich op een gegeven moment ziek.

'Mensen raken hun baan kwijt'

Ondanks dat ze zich ziek heeft moeten melden, zegt Alinda dat zij een gunstig verhaal had. "Wij hadden werkgevers die meedachten en ons ruimte gaven."

"Maar er zijn ook verhalen van mensen die hun baan kwijtraken", weet ze. "Die komen in een conflictsituatie met hun werkgever."

Europa als voorbeeld

In elf Europese landen bestaat een verlofvoorziening die in tijd en geld meer mogelijkheden biedt. Daar variëren de rechten op betaald langdurend zorgverlof voor ernstig zieke kinderen van 3 maanden tot maximaal 1 jaar.

Deze voorzieningen bestaan in zowel landen met royale ouderschapsverlofstelsels, zoals de Scandinavische landen, als landen waar dit minimaal is, bijvoorbeeld Ierland en Spanje. En zelfs landen waar recht op 'gewoon' ouderschapsverlof ontbreekt, zoals Zwitserland.

Voorbeeldlanden

De Vereniging Kinderkanker Nederland ziet deze als voorbeeld voor hoe het in Nederland ook zou kunnen. Een regeling waarbij de lasten niet alleen bij de individuele werknemer en werkgever liggen, maar als welvarend land met z'n allen dragen is het uitgangspunt.

Met Noortje gaat het goed. Ze is ondertussen 3 jaar en is sinds 2 jaar kankervrij. "Het is een heel blij meisje. We zeggen altijd: 'Als je niet weet wat er allemaal is gebeurd, zou je het niet aan haar zien'", zegt Alinda tot slot.