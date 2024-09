Een 'bitterzoete dag' vindt oud-F-16-vlieger Peter Tankink het. Vandaag stijgen voor de laatste keer F-16's op om een ereronde over Nederland te maken. Tankink heeft er veel herinneringen aan uit de Kosovo-oorlog. "Adrenaline gierde door mijn lijf."

Ruim 33 jaar vliegt kolonel Peter Tankink bijna dag en nacht met het gevechtsvliegtuig. "Elke keer als je weer in de cockpit kruipt, ja, dan ben je bijna verliefd op dat vliegtuig. Maar het voelt ook heel vertrouwd."

Einde van een tijdperk

Het einde van het F-16 tijdperk is voor Tankink dan ook een emotioneel moment. "Het voelt nog als gisteren dat ik in 1990 voor het eerst in een F-16 stapte", blikt hij terug.

De oud-vlieger maakte iedere keer weer veel mee in het vliegtuig, zo vertelt hij. "Het heeft al die jaren mijn leven beheerst. En nu stopt het in één keer, en gaat dat mooie vliegtuig het land uit."

Kosovo-oorlog

Tankink heeft er veel mee gevlogen tijdens de oorlog in Kosovo, een voormalig Servische provincie waar de Albanese meerderheid naar onafhankelijkheid streefde. In de nacht van 24 maart 1999 schoot Tankink een Servische straaljager uit de lucht.

Een bijzondere actie, omdat hij daarmee de enige Nederlandse straaljagerpiloot na de Tweede Wereldoorlog is die een vijandelijk vliegtuig neerhaalde.

Adrenaline

"Het begon eigenlijk op het moment dat wij de grensovergang bij Kosovo in gingen", vertelt Tankink over die periode. "Wij hangen daar in de wachtkamer te wachten tot wij de grens over mogen. Op een gegeven moment krijgen wij te horen dat er drie Russische straaljagers MiG-29's rondvliegen."

De gevechtspiloten wisten niet waar ze zijn. "We zien ze niet. Er gaat adrenaline door je lijf heen."

'MiG-killer'

Tankink gaat verder over het beslissende moment: "Het vliegtuig komt dichterbij. Er gebeurt van alles om ons heen, want er zijn meer vliegtuigen. Iedereen praat over de radio. En dan uiteindelijk krijgen we in één keer de opdracht van 'You're cleared to engage'. En ja, dat is toch echt wel het moment dat het echt moet."

Hij drukt op de knop, en het is raak. De F-16 krijgt hierdoor de bijnaam 'MiG-killer'.

Waardige vervanger

Ondanks dat de oud-gevechtsvlieger bedroefd is dat de F-16 vandaag zijn laatste rit maakt, vindt Tankink de Joint Strike Fighter, ook wel de F-35, een waardige vervanger.

"Ik ga er niet meer in vliegen, maar als je me de kans zou geven en zou zeggen van: 'morgen mag je de opleiding doen en weer de F-35 gaan vliegen', zou ik die met beide handen aangrijpen."