Op 60-jarige leeftijd veganist worden. De Friese Nicole en Hans deden dat. Het echtpaar maakt zich zorgen om het veranderende klimaat en wil een voorbeeld zijn voor andere 60-plussers. Maar ze krijgen niet alleen maar positieve reacties.

Wat ze het meest mist, nu ze is overgestapt? "Kaas", zegt Nicole (63) beslist. Zij en haar man Hans (66) aten al vegetarisch, maar vanwege hun zorgen over het veranderende klimaat besloten ze om over te stappen op een volledig plantaardig dieet. "We voelen ons verantwoordelijk voor de klimaatverandering."

Niet iedereen positief

Het stel runde 20 jaar lang een tapasrestaurant in Noordoost-Friesland. Eten en koken speelden dus altijd al een belangrijke rol in hun leven. De laatste jaren verdiepten ze zich meer in de belasting van vlees en andere dierlijke producten op het klimaat.

Niet iedereen reageert positief. Nicole: "Als 60-plussers krijgen we te horen dat wij de wereld naar de kloten hebben geholpen en dat we nu nog even goede sier willen maken." Maar met negativiteit willen ze zich zo min mogelijk bezighouden: "We genieten nog net zo van onze maaltijden als eerder. Bovendien is er niks mis mee om je verkeerde gedrag alsnog bij te stellen, toch?"

Goed etiketten lezen

Maar het is bepaald niet makkelijk, vervolgt Nicole. Iemand die vegan is, eet naast geen vlees en vis ook geen producten die dierlijke ingrediënten bevatten. Dat houdt in: geen melk, yoghurt, eieren, honing of kaas. Om te voorkomen dat Nicole en haar man belangrijke voedingsstoffen mislopen, slikken ze daarom standaard vitamine B12 bij.

"In het begin was het erg moeilijk", vertelt Nicole. Ze schrok in de supermarkt van de hoeveelheid aan producten met dierlijke ingrediënten. "Je moet echt goed de etiketten lezen."

Bekijk ook Waarom zijn vleesvervangers duurder dan vlees? En andere vragen beantwoord

'Supermarkt leuker dan pretpark'

Gelukkig vindt Nicole het niet erg om naar de supermarkt te gaan. Ze vindt het zelfs een uitje. "Een supermarkt is voor mij leuker dan een pretpark", lacht ze. Ook probeert ze graag nieuwe recepten uit. En die bestaan echt niet alleen uit groenten.

"Het beeld dat mensen hebben dat je als vegan als een soort konijn leeft, klopt van geen kant." Toch is dat vaak wat ze hoort, als ze vertelt dat ze veganistisch eet. Het valt haar op dat mensen in haar omgeving vaak negatief kijken naar een plantaardig bestaan. "Dat is nergens voor nodig!"

Zelf kaas maken

"We eten heel gevarieerd. Zo heb ik geprobeerd om mozzarella te maken met cashewnotenmeel", vertelt Nicole. Maar na het maken was ze niet tevreden over de kaassmaak. "Ik zoek dan verder naar een beter recept. Op gegeven moment krijg je daar handigheid in." Het is volgens haar sowieso beter om sommige producten zelf te maken, omdat er vaak veel ongezonde smaakmakers aan kant-en-klare producten worden toegevoegd.

Zo heeft ze 'een waanzinnig goed recept' gevonden waarbij je van tofu 'roerei' maakt. "Echt, je hebt niet door dat er geen ei in zit. Dat eten wij allebei heel graag. Het is hartstikke lekker en zeker een aanrader", vertelt ze enthousiast.

Eigen receptenboek

Voor haar plantaardige maaltijden haalt Nicole inspiratie uit bestaande recepten, waar ze dan haar eigen draai aan geeft. Haar recepten bundelt ze in haar eigen Friese receptenboek.

Eén van die recepten is de kikkererwten-tonijn-salade - zonder tonijn uiteraard - maar met dezelfde smaak en structuur. "Op het moment dat iets is gelukt is, dan hou ik dat apart en schrijf ik het op." Ze benadrukt dat haar gerechten in een half uur tot drie kwartier klaar moeten zijn. Nicole hoopt hiermee twijfelaars over de streep te trekken toch eens een veganistisch recept te proberen.

Slim boodschappen doen

Mensen die het willen proberen raadt Nicole aan om te beginnen met het roosteren van groenten zoals spruitjes en zoete aardappelen. "En doe daar dan eens geen vlees bij. Pak desnoods een vegan burger uit de supermarkt. Doe eens wat anders dan je gewend bent."

Of Nicole en Hans veel geld kwijt zijn aan plantaardige alternatieven? Dat valt mee, zegt Nicole. "Vleesvervangers uit de supermarkt zijn duurder dan dingen die je zelf klaarmaakt. Maar ik kijk waar de producten het voordeligst zijn en haal ze daar." Bovendien hoeft niet alles van een A-merk te zijn, vindt Nicole. "Dat is echt niet altijd lekkerder."

Opgeblazen, zweten en slecht slapen

Ondanks dat veganistisch eten uitdagingen met zich meebrengt, merken Nicole en Hans vooral de positieve effecten. Zo voelen ze zich een stuk fitter en hebben ze een minder opgeblazen gevoel na het eten.

Dat laatste merkte Nicole gelijk nadat ze onlangs met haar man uiteten ging en de verleiding niet kon weerstaan om een stukje vlees te proberen. "Ik voelde me opgeblazen, het zweet brak me uit en ik sliep slechter." Hoewel het echtpaar veganistisch eet, maken ze in restaurants soms toch nog een uitzondering. Ook als vrienden haar uitnodigen wil ze, zoals ze zelf zegt, 'niet moeilijk doen'.

Bekijk ook Groep artsen wil meer plantaardig eten in ziekenhuizen, maar dat gaat niet overal vanzelf

Ideale echtgenoot

En wat de pot vanavond schaft? Daar is Nicole duidelijk in: "Het wordt vandaag een plantaardige hamburger met sla, cherrytomaatjes en een dressing van cashewnoten met balsamicoazijn."

Nicole omschrijft Hans als de 'ideale echtgenoot'. "Ik heb hem niets op hoeven dringen. Hij eet toegewijd veganistisch en vindt het leuk en goed om te doen. Het helpt dat je het samen doet."