Grote Nederlandse bedrijven willen graag doorgaan met hun diversiteits- en inclusiviteitsbeleid, of worden zelfs ambitieuzer op dat gebied, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Dat terwijl Amerika druk op Europese bedrijven zet om ermee te stoppen.

Wel zijn sommige sinds dit weekend een stuk huiveriger om over hun diversiteitsbeleid naar buiten te treden. Sinds de verkiezing van Donald Trump stopten meerdere grote Amerikaanse bedrijven er al mee, en bedrijven in onder meer Frankrijk en België hebben een brief ontvangen van Amerikaanse ambassades, waarin wordt geëist dat ook zij hun diversiteitsbeleid stopzetten. Als ze dit niet doen, zouden deze bedrijven hun contracten met de Amerikaanse overheid kunnen verliezen.

Vragen aan grote bedrijven

EenVandaag benaderde de afgelopen weken veertig grote, van oorsprong Nederlandse, bedrijven waarvan de meeste actief zijn in landen over de hele wereld. We stelden ze vragen over hun diversiteitsbeleid. Alle 27 bedrijven die reageerden, hebben een personeelsbeleid waarbinnen diversiteit en inclusie een belangrijke plek innemen. Onder hen zijn bekende namen als Heineken, ING, Shell, Philips, Randstad en Rabobank.

Tot op heden hebben de Nederlandse bedrijven die EenVandaag voor dit onderzoek sprak, geen brief uit Amerika ontvangen waarin ze worden gevraagd te stoppen met hun diversiteitsbeleid.

Meer focus op inclusie en diversiteit

En geen van de 27 bedrijven gaf aan van plan te zijn om dit beleid af te schaffen of naar beneden bij te stellen. Vijf bedrijven verwachten zelfs dat hun focus op diversiteit en inclusie de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Naar aanleiding van het nieuws dat Europese bedrijven vanuit Amerika onder druk worden gezet om te stoppen met hun diversiteitsbeleid, benaderde EenVandaag de bedrijven opnieuw. Geen enkel bedrijf gaf aan dat ze hun diversiteitsbeleid nu gaan heroverwegen. Wel valt op dat meerdere bedrijven die eerder wilden meewerken aan een tv-reportage over dit onderwerp, daar op teruggekomen zijn.

'Meerwaarde voor organisatie'

Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV wil juist wél naar buiten treden over hun diversiteitsbeleid. Het is een van de bedrijven die verwacht dat hun focus op een divers en inclusief personeelsbeleid de komende jaren zal toenemen. En daar zijn goede redenen voor.

"Het bieden van een veilige werkomgeving waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn, vormt de basis voor persoonlijke en professionele groei binnen ons bedrijf", vertelt Manager Global People Services bij Royal HaskoningDHV Roald Meijer. "Diversiteit levert een duidelijke meerwaarde voor de organisatie op. Het is belangrijk voor onze medewerkers én onze bedrijfsresultaten."

Meerdere perspectieven

Meijer wijst er bovendien op dat het bedrijf internationaal georiënteerd is en ook daarom baat heeft bij een inclusief personeelsbeleid. "We hebben overal ter wereld klanten. Als we alleen Nederlandse medewerkers zouden hebben, zouden we niet overal succesvol zijn. Een divers team stelt ons in staat klanten beter te bedienen."

Bij De Volksbank delen ze de conclusie dat diversiteit hun dienstverlening kan verbeteren. "Het helpt ons om de toegankelijkheid van onze producten en diensten te vergroten. Meerdere perspectieven maken ons bewust van onze blinde vlekken."

Diversiteit en inclusie belangrijk

Ook bouwbedrijf Dura Vermeer benadrukt dat diversiteit en inclusie juist steeds belangrijker zal worden in het personeelsbeleid. "Als je hier als werkgever in achter blijft, tast dit je bestaansrecht aan. Overstappen naar een andere werkgever is in de huidige arbeidsmarkt namelijk gemakkelijk gedaan."

Zorgverzekeraar VGZ verwacht de komende jaren eveneens een toenemende focus op diversiteit binnen het bedrijf. "We zien juist de redenen toenemen om een diversiteitsbeleid te hebben."

Niet alleen binnenhalen, maar ook behouden

Bedrijven wijzen vaak op de krappe arbeidsmarkt als een van de redenen waarom zij een diversiteitsbeleid nodig vinden. Royal HaskoningDHV ziet ook dat dit kan helpen, vertelt Roald Meijer: "En het gaat niet alleen om binnenhalen van personeel, maar ook om behouden. Talentvolle mensen met diverse achtergronden moeten zich allemaal bij ons thuisvoelen om optimaal te presteren en langere tijd te blijven."

17 van de 27 bedrijven hebben iemand in dienst als Chief Diversity Officer, of een vergelijkbare functie. Deze persoon is meestal verantwoordelijk voor het uitdenken en implementeren van het diversiteitsbeleid. Ook leidinggevenden van verschillende afdelingen dragen bij veel bedrijven hun steentje bij op dit gebied. Bijvoorbeeld bij KLM, waar leidinggevenden wordt gevraagd om ook persoonlijke doelstellingen op gebied van diversiteit en inclusie op te stellen.