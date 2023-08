In Centraal- en Oost-Europa is het vak Nederlands enorm populair, in tegenstelling tot in ons eigen land. Een van die studenten is de Poolse Jan Załęcki. "Het is weer eens iets anders."

In Nederland halveerde het aantal studenten Nederlands de afgelopen 10 jaar. Maar in Polen, Hongarije en Roemenië zijn er soms meer studenten dan de universiteit aankan, schrijft de Volkskrant vandaag.

Honderden studenten

"Het wisselt natuurlijk per regio of de groep studenten toeneemt", legt beleidsadviseur Ingrid Degraeve van de Taalunie uit. Als contactpersoon voor afdelingen Nederlands in onder andere Centraal- en Oost-Europa weet ze goed hoe het er daaraan toe gaat. "Het hangt af van het land, de bedrijven die daar zijn en de universiteit."

"Maar er zijn in ieder geval altijd veel studenten die belangstelling hebben voor het Nederlands", zegt ze. Alleen al op een van de universiteiten die Polen rijk is, gaat het al om 200 tot 250 studenten, weet de beleidsadviseur. "Als je verder kijkt, zijn het er dus nog veel meer."

Populair

Maar waarom is het daar dan zo populair? "Er is in die regio veel belangstelling voor Nederland en Vlaanderen. Decennia geleden al vanwege cultuur, literatuur en schilderkunst, maar zeker sinds de val van de Berlijnse Muur is er veel veranderd op dat vlak", legt Degraeve uit. Zeker als het gaat om de economie.

Tijdens hun studie leren studenten namelijk niet over de taal, maar ook over de bedrijfscultuur van Nederland en de manier van werken. "Na hun studie Nederlands kunnen ze ook echt aan de slag. In Centraal-Europa is gebleken dat ze heel snel een baan vinden dankzij het Nederlands."

Nederlandse en Belgische bedrijven

Soms gaan ze op de slag op de universiteit waar ze het vak hebben gevolgd of gaan ze verder de universitaire wereld in. Met zo'n enorm aantal studenten is er namelijk behoefte aan docenten.

Degraeve: "Maar er zijn ook veel Nederlandse en Belgische bedrijven, die vaak in de lokale taal of het universele Engels werken, maar op zoek zijn naar medewerkers die Nederlands kennen en ook die bedrijfscultuur."

Persoonlijke reden

Het klinkt voor veel Nederlanders misschien wat gek dat Nederlands wordt gestudeerd in andere landen, maar volgens Degraeve is het niet anders dan dat Nederlandse studenten bijvoorbeeld Zweeds, Italiaans of Turks gaan studeren. "Het zijn altijd jonge mensen die belangstelling hebben voor taal en cultuur, en wat dat betekent op de arbeidsmarkt."

"Veel van hen beginnen met een persoonlijke reden, doordat ze in aanraking zijn gekomen met Nederlandse leeftijdsgenoten of hier familie hebben", zegt de beleidsadviseur. "Het zijn jonge mensen die er heel bewust voor kiezen."

'Iets nieuws ontdekken'

Een van die ijverige studenten is Jan Załęcki. Hij studeert al 5 jaar Nederlands aan de Universiteit van Wrocław. "Ik deed een andere studie, maar wilde ook iets met talen doen", vertelt hij. "Ik studeerde graag Duits, en was al geïnteresseerd in andere talen. Ik dacht: Nederland is iets nieuws. Dat wilde ik ontdekken."

Om hem heen ziet hij dat de meeste studenten die met Nederlands beginnen geen idee hebben hoe het eigenlijk klinkt. "Zij doen het soms omdat ze gewoon iets anders willen doen. Of omdat ze ooit in Nederland of België hebben gewoond en iets meer met de taal willen doen. Maar er zijn ook economische redenen, omdat werknemers die goed Nederlands spreken in Polen goed worden betaald."

Allerlei dialecten

Het moeilijkste vindt Jan de verschillende accenten. "Dat is een groot verschil tussen het Nederlands en het Pools. Pools is een homogene taal en in Nederland heb je al die verschillende dialecten. Dat is soms lastig te begrijpen." Maar dat maakt het volgens hem ook leuk. "Het is weer eens iets anders."

En, in tegenstelling tot waarschijnlijk veel Nederlanders, vindt hij de Nederlandse grammatica 'logisch'. "Dat maakt het makkelijker om te leren."