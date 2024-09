Om de druk op aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten wil asielminister Marjolein Faber dat provincies 'om toerbeurt' extra asielzoekers gaan opvangen. Dat zei ze donderdag na haar eerste overleg met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Met dit nieuwe plan - waar nog aan gewerkt wordt - zegt Faber ervoor te willen zorgen dat 'niet altijd dezelfde gemeenten of provincies aan de bak moeten', zoals gemeenten in Groningen. "Er is consensus over dat we in ieder geval elkaar helpen." Volgens haar betekent dit dat provincies om de beurt gaan helpen 'extra opvangplaatsen te creëren' als Ter Apel opnieuw overloopt.

Overvallen

Na afloop van het overleg leek het plan vertegenwoordigers van gemeenten en provincies echter te overvallen. Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma was namens alle provincies aanwezig en zei dat het plan 'niet zo' besproken was. "Ik denk dat zij heeft bedoeld dat ze wil dat als Ter Apel weer overloopt alle provincies in de mee-hulp stand gaan staan." Ook Mark Boumans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei dat het niet langskwam in het overleg.

Het plan is opvallend te noemen, want Faber wil de spreidingswet om asielzoekers over het land te spreiden juist weer intrekken. In een toelichting benadrukte de PVV-minister van Asiel en Migratie eerder wel dat zolang de wet in werking is, het kabinet zich aan het spreidingsbeleid houdt.

Kou uit de lucht?

Het gesprek van vandaag was ook bedoeld om de kou uit de lucht te halen. De afgelopen weken ontstond grote irritatie onder met name burgemeesters uit het noorden van het land omdat Faber slecht bereikbaar was. Sterker: toen eerder deze maand de kans bestond dat mensen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen, was ze volgens drie burgemeesters niet bereid tot een spoedoverleg.

De minister benadrukt dat de verhoudingen goed zijn, maar dat er niet specifiek gesproken is over de onderlinge verhoudingen met de burgemeesters. Faber: "Het was een open gesprek en we zijn allemaal bereid om de problemen waar we voor staan gezamenlijk op te lossen."