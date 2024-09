Wat kan er wél. Dat was de boodschap van de Troonrede die koning Willem-Alexander voorlas in de Koninklijke Schouwburg. Maar hoe is er gekeken naar het taalgebruik van de koning? Arco Timmermans van de Universiteit Leiden analyseerde de toespraak.

"Minder wollig, maar ook minder concreet." Dat is de eerste conclusie van bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden Arco Timmermans. Samen met collega's van de Universiteit Leiden analyseert hij jaarlijks de Troonrede op inhoud en taalgebruik. Volgens hem werden er veel onderwerpen die in de maatschappij spelen aangestipt, maar bleven ook veel thema's buiten beschouwing.

Niet concreet wat de plannen zijn

"Ik verwachtte dat de eerste Troonrede van het kabinet-Schoof minder wollig zou zijn. Het kabinet-Rutte spande daar altijd de kroon in. Maar in twee derde van de tekst is niet concreet wat de plannen nou eigenlijk zijn. Er wordt wel verwezen naar het regeerprogramma, maar er zijn ook veel stijgers en dalers", vertelt Timmermans.

Daarmee bedoelt hij onderwerpen die ineens veel of juist weinig aandacht kregen tijdens de Troonrede.

Stijgers en dalers

Welke onderwerpen in de schijnwerpers stonden? Timmermans zag dat met name de vertrouwensbreuk met de overheid, het landbouwdossier en migratie veel aandacht kregen in de toespraak van de koning. "Dit zijn grote dossiers, dus het viel te verwachten dat deze benoemd zouden worden", zegt de hoogleraar.

Tegelijkertijd werd over thema's als buitenlandse betrekkingen in Europa en de publieke omroep met geen woord gerept. "En dat terwijl er wel plannen zijn voor deze sectoren."

Regeringsprogramma

Wat viel er volgens de deskundige nog meer op? Timmermans vond dat de koning veel minder lang van stof was dan voorgaande jaren. "Het was geen lange Troonrede. Er zaten veel verwijzingen in naar de plannen in het regeerprogramma."

Volgens hem moeten we daarom nog eens goed die plannen erbij pakken en doorlezen. "Daarvoor hebben we niet genoeg aan de Troonrede", vindt Timmermans. "En," vult hij aan, "als we echt meer willen weten over die plannen, moeten we dat verder horen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die morgen beginnen."