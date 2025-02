In de oorlog met Oekraïne staat Rusland er slechter voor dan we denken. Dat zegt George Barros van The Institute for the Study of War in Washington. "Poetin zou consessies moeten doen, niet Zelensky."

The Institute for the Study of War brengt het verloop van de oorlog in Oekraïne dag voor dag in kaart. En als je die analyse bekijkt, zie je dat Rusland de afgelopen 3 jaar eigenlijk weinig heeft bereikt, vertelt hoofd van het Ruslandteam George Barros.

'Cruciaal strategisch moment'

"Vorig jaar april namen de Russen Avdiivka in. Op dit moment zijn ze bij Pokrovsk. Dat is zo'n 50 kilometer van elkaar vandaan." Hij noemt het 'een hele magere prestatie tegen gigantische verliezen'.

Volgens Barros bevinden we ons op een 'cruciaal strategisch moment' in de oorlog. "Poetin is zijn economie en defensie-industrie aan het opofferen om de strijd vol te houden. Dat is op de lange termijn onhoudbaar."

Steeds minder tanks en mensen

Barros vertelt dat uit satellietbeelden blijkt dat de Russen oude tanks uit het Sovjettijdperk gebruiken, maar dat die voorraad slinkt. Eind 2025 zullen de voorraden uitgeput raken. Ook het personeelsverlies is enorm.

"Rusland verliest elke maand 30.000 tot 45.000 soldaten door doden en gewonden. De aanvoer van nieuwe manschappen via wervingscampagnes en mobilisaties wordt steeds moeilijker."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Rusland is zwakker dan we denken, zegt George Barros van The Institute for the Study of War

Hoge inflatie

Daarnaast gaat het niet goed met de Russische economie. "De inflatie is hoog, de roebel staat zwak en Poetin verbrandt zijn nationale reserves om de oorlog te financieren. De Russische schatkist slinkt in hoog tempo", volgens Barros.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tijdens zijn campagne dat hij de oorlog binnen 24 uur zou beëindigen. Dat is niet gelukt. En dat is maar goed ook, zegt Barros: "Een snelle deal zou Rusland te veel voordeel geven. Het Westen moet vasthouden aan zijn strategie en de druk opvoeren."

Laten zien dat agressie niet loont

Als Rusland zijn zin krijgt, zou dat volgens Barros tot een gevaarlijke situatie voor Europa leiden. "Als Poetin succesvol is in Oekraïne, zal hij niet stoppen. Andere landen in de regio, zoals de Baltische staten en mogelijk zelfs delen van Polen en Roemenië, lopen gevaar."

"Het Westen moet laten zien dat agressie niet loont. Anders opent het de deur voor verdere territoriale expansie en instabiliteit in Europa."

Bekijk ook Hoe de NAVO met AWACS-vliegtuigen dreiging vanuit Rusland tegengaat

Doos van Pandora

Volgens Barros is het een misvatting dat er met Poetin valt te onderhandelen. "Deze oorlog gaat niet over waar de grenzen van Oekraïne liggen. Poetin erkent Oekraïne niet als een soevereine staat. Hij wil Kyiv en het Russische rijk in ere herstellen."

"Als we daaraan toegeven, dan open je de doos van Pandora. Dat kunnen we niet accepteren."

In een hoek gemanouvreerd

De analist van The Institute for the Study of War is optimistisch: "Rusland heeft zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd. Als het Westen standvastig blijft en Oekraïne blijft steunen, kan deze oorlog eindigen op een manier die Rusland geen beloning geeft voor zijn agressie."

"We hebben Rusland verzwakt en het zou een grote fout zijn om dat overwicht nu niet te gebruiken: Rusland moet concessies doen, niet Oekraïne."