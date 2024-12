Liefde vinden na je 70ste? Dat hoor je niet vaak, maar het is mogelijk. Het overkwam Karel (84) en Leonore (76). In het begin was het moeilijk en verwarrend, vertellen ze. Maar nu willen ze niet anders. "Het is ontzettend leuk om weer verliefd te zijn."

"Wij waren allebei erg verrast dat dit ons overkomen is", vertelt Leonore van Zand over haar 'nieuwe' relatie. "Jij zegt altijd: 'Niet op zoek, maar wel gevonden'", zegt ze tegen Karel. De twee zijn nu al 4 jaar samen.

'You've got mail'

Karel Schell en Leonore kennen elkaar al sinds 1999, ze waren jarenlang buurman en buurvrouw. "We hebben naast elkaar gewoond en ik vond Leonore altijd een ontzettend leuk mens. We hadden toen al gezellig contact, maar er speelde niets", blikt hij terug. De twee zaten toen namelijk nog in een huwelijk met hun ex-partners. "Karel is iets meer dan 50 jaar getrouwd geweest, net als ik", vertelt Leonore.

In 2008 verhuist Karel met zijn gezin. Het contact tussen de twee buren wordt dan minder. Maar wanneer Karel gaat scheiden, stuurt hij Leonore een e-mailtje om te kijken hoe het met haar gaat. "We hebben altijd contact gehouden en tijdens mijn scheiding heb ik Leonore weer opgezocht om samen te wandelen en mijn problemen besproken", vertelt hij.

Verdriet, emotie en verwarring

Karel had het moeilijk met zijn scheiding en zocht daarom steun bij Leonore. "Zo'n scheiding brengt altijd heel veel verdriet, emotie en verwarring met zich mee", legt ze uit. "Dus we zijn samen gaan wandelen. En zo heb ik hem in die periode, ook uit eigen ervaring kunnen steunen, want mijn huwelijk was inmiddels voorbij."

Maar van het wandelen kwam al gauw meer. "Op een gegeven ogenblik werd het een echte relatie en nu hebben we, zoals dat dan deftig heet, een latrelatie", merkt Karel op.

'Ik wilde niet verliefd zijn'

"Alleen, ik was nog niet gescheiden", vult Leonore aan. Voor haar was het dus niet zo makkelijk om zich over te geven aan Karel. Ze wilde dat niet doen terwijl ze nog getrouwd was. "Het is echt een heel proces geweest. Want het is niet simpel om na 50 jaar het leven te hebben gedeeld met een andere partner, de stap te zetten om een lang huwelijk met al zijn voor en tegenspoed te beëindigen."

Leonore was er ziek van, ze wilde niet aan zichzelf toegeven dat Karel meer dan alleen een wandelmaatje was. "Ik heb zeker een jaar geworsteld met het gegeven dat ik verliefd was op Karel, dat wilde ik eigenlijk niet. Ik vond het allemaal maar verwarrend."

'Het is ontzettend leuk'

4 jaar later is Leonore blij dat ze die stap toch wel heeft gezet. "Het is ontzettend leuk om weer verliefd te worden met alles wat erop, eraan en erbij hoort."

"Karel is een man met initiatieven, een wereldburger, hij spreekt zijn talen en is heel belezen." En dat past goed bij haar persoonlijkheid vindt ze. "Ik ben zelf 'outgoing' en redelijk ondernemend. Maar ik overval mijn rustige Karel nog wel eens met dingen waar hij erg aan moet wennen, met dit interview bijvoorbeeld."

Leuke verrassing

"En ja, ik geniet van haar verrukkelijke chaos", vult Karel aan. "Ik speel al heel lang tuba, maar Leonore vond dat ik een beter instrument verdiende. En voordat ik het wist had ze een veel betere uitgezocht."

"Ze had zelfs al een lagere prijs bedongen. En dat zijn dingen die ik in mijn vorige leven nooit heb meegemaakt."

Bron: Eigen foto Leonore en Karel samen op Kreta

'Beter dan ik had verwacht'

"Op dit moment heb ik absoluut het gevoel dat ik een tweede kans heb gekregen", gaat Karel verder. 2022 was een moeilijk jaar voor hem, hij moest voor de tweede keer worden geopereerd aan zijn darmen. "Kanker, uitgezaaid, helemaal naar de lever."

"Maar het is daarna eigenlijk verschrikkelijk goed met me gegaan. En als ik terugdenk aan mijn huwelijk, dan denk ik bij mezelf: 'Er is echt veel meer uit het leven te halen dan ik op dat moment deed.'" Karel was toen nog enorm aangeslagen door zijn scheiding en de operatie. "Maar het heeft me allemaal verrast hoe goed ik er uit ben gekomen, beter dan ik had verwacht."

'Volg je hart en wees eerlijk'

En juist daarom is het zo belangrijk om je hart te volgen, vindt zowel Leonore als Karel. Dat is ook het advies dat ze aan anderen willen meegeven. "Wees eerlijk, want in een huwelijk blijf je een deel verantwoordelijk voor je eigen geluk. En als je zelf gelukkig bent, dan maak je een ander ook makkelijker gelukkig", denkt Leonore.

"Liefde voor eeuwig, dat bestaat gewoon niet", gaat ze verder. "Liefde groeit met je mee en het kan overgaan na 2 jaar, 10 jaar, 50 jaar. Toen ik ging trouwen moest ik beloven in de kerk, 'tot de dood ons scheidt'. Toen heb ik al gezegd dat kan ik niet beloven, ik wil het graag, maar dat kan ik niet overzien op m'n 22ste. Ik ben blij dat ik dat toen zo heb ingeschat."

Tweede kerstdag

Tweede kerstdag viert het stel gezellig samen. Eerste kerstdag zijn ze bij hun eigen familie. "Ik heb een beetje een ingewikkeld leven, want ik woon een aantal dagen per week bij Karel. De rest van de week deel ik samen met mijn ex een huis in Noordwijk."

Leonore viert daarom eerste kerstdag met haar kinderen, kleinkinderen en ex-man. Terwijl Karel dineert met zijn zoon, schoondochter en twee kleinzoons. "Maar tweede kerstdag hebben we heerlijk een hele dag voor onszelf."

'We besteden er zeker tijd aan'

Wat ze dan gaan eten, weten ze nog niet. "We hebben nog echt geen idee. Wat ik wel weet is dat het geen groot en meeslepend diner wordt", denkt Karel. "Maar ik doe wel een leuke jurk aan hoor", reageert Leonore. "We hebben een feestelijke tafel. En jij kan heel leuk koken, dus in ieder geval een lekker voorgerechtje, mooi hoofdgerecht en een lekker glaasje champagne, toch?"

"En een kaasplankje. En een lekker toetje", vult Karel aan. "We besteden er zeker tijd aan."