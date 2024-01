Veel Nederlandse gemeenten willen bedrijventerreinen herontwikkelen zodat ook daar huizen gebouwd worden. Ondernemers zijn bezorgd, wat zij zien dat er steeds minder ruimte overblijft voor hen. "Loodgieter en autogarages worden de stad uitgeduwd."

Door de wooncrisis groeit de druk op gemeenten om snel extra huizen te bouwen. Omdat ruimte vaak schaars is, kijken gemeenten voor hun nieuwe woningbouwplannen vaak naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Ondernemersorganisatie VNO-NCW waarschuwt dat door die transformatie van bedrijventerreinen veel ruimte voor ondernemers verloren gaat.

Loods kwijt aan woningbouw

Ondernemer Erik Leemhuis uit Amsterdam-Noord ondervindt deze problemen. Hij houdt zich onder meer bezig met reclame en interieurbouw. Hij heeft hier veel ruimte voor nodig: een werkplaats met grote machines en gereedschap en een grote opslagloods. Maar de loods raakt hij binnenkort kwijt, omdat deze loods op een terrein staat dat in aanmerking komt voor woningbouw.

"De parkeergelegenheid en de logistiek is hier prima geregeld. En je moet maar hopen dat we een nieuwe locatie vinden waar dit ook zo is", vertelt hij.

'Gemeente houdt te weinig rekening'

Leemhuis ziet dat het stadsbestuur bij de herontwikkeling van de omgeving naast huizen ook ruimte wil houden voor bedrijven. Maar hij is kritisch: in een woonwijk is bijvoorbeeld ruimte voor laden en lossen én parkeergelegenheid voor het personeel vaak niet te regelen.

"De gemeente houdt te weinig rekening met de belangen van ondernemers. Daarnaast heb ik grote zorgen over de energie. Als ik nu ga verhuizen, lukt het dan wel om een aansluiting op het stroomnet te krijgen?"

Garage moet verhuizen

Leemhuis krijgt bijval van een collega-ondernemer uit de buurt. Het bedrijf van autogaragehouder Oguzhan Sen zit al 24 jaar in de Klaprozenbuurt, maar daar komt nu een einde aan. Binnen een half jaar moet het bedrijf verhuizen, omdat ook hier huizen gebouwd gaan worden.

"Dat heeft ons de afgelopen jaren echt heel veel stress gegeven. We hebben hier nu een hele vaste klantenkring opgebouwd. We vinden het best wel emotioneel dat we hier nu weg moeten." Gelukkig heeft het bedrijf elders in Amsterdam-Noord een nieuwe locatie weten te vinden, maar alsnog zit de garagehouder met zorgen over de verhuizing. Voor het nieuwe pand moet namelijk de hoofdprijs worden betaald.

Meer plekken voor bedrijven nodig

Lector 'de ondernemende regio' aan de Fontys Hogeschool Cees Jan Pen ziet dat mkb'ers moeite hebben om aan een pand te komen en dat bedrijfsruimtes rond de steden verdwijnen. Dat is een probleem. "Want bij een aantrekkelijke stad hoort dat mensen er kunnen wonen en werken. Het ruimtelijk beleid is te vaak woonbeleid geworden."

Verder benadrukt Pen dat we in de toekomst niet minder, maar juist méér ruimte voor bedrijven nodig hebben. "We gaan toe naar een circulaire economie, dan wil je juist plekken voor afvalstromen en mobiliteitshubs dichtbij de steden hebben."

Werkcorporatie in Amsterdam

Ook de Gemeente Amsterdam ziet dat er te weinig ruimte is voor bedrijven, met name in Amsterdam-Noord. Het stadsbestuur maakt zich zorgen, laten ze weten in een reactie: "Door de herontwikkeling stijgen de huurprijzen en neemt het tekort aan beschikbare bedrijfsruimtes toe. Ondernemers die door herontwikkelingen op zoek moeten naar een nieuwe plek komen hierdoor in de knel."

"De gemeente Amsterdam wil vooral de maakindustrie, stadslogistiek en stadsverzorgende bedrijven zoals autogarages, aannemers en schoonmaakbedrijven meer kansen bieden op een nieuwe plek voor hun bedrijf. Daarvoor roept de gemeente een werkcorporatie in het leven die zonder winstoogmerk bedrijfsruimte gaat verhuren."