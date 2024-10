Het kabinet wil dat bedrijven vanaf volgend jaar meer rente kunnen aftrekken en daardoor minder winstbelasting betalen. Dat levert het bedrijfsleven een voordeel op van ruim 400 miljoen euro per jaar. Maar oppositiepartijen zijn boos over dit 'cadeau'.

Nu hanteert Nederland nog een hoger tarief dan het Europees gemiddelde van 25 procent. Minister Eelco Heinen van Financiën wil dat nu gelijk trekken en dat levert het bedrijfsleven een voordeel op van honderden miljoenen euro's per jaar.

'Renteaftrek bewust laag gehouden'

"Een leuk cadeautje voor het bedrijfsleven, een cadeautje dat we beter kunnen besteden", vat Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie het gevoel van veel oppositiepartijen samen.

Het was toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief die in 2021 de renteaftrek voor bedrijven beperkte. "Ik heb hem destijds lager gezet omdat we niet willen dat bedrijven zich 'overfinancieren' met geleend geld. Wij willen dat bedrijven stabiel blijven en meer investeren uit het eigen vermogen", zegt Vijlbrief, die inmiddels Kamerlid is voor D66.

Stond niet in partijprogramma's

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA noemt de strengere renteaftrek in ons land een zwaarbevochten maatregel tegen belastingontwijking. Hij snapt niet waarom het kabinet de renteaftrek nu weer verruimt: "Geen partij had het in zijn verkiezingsprogramma staan. Echt absurd. Ik wil weten welke lobby hierachter zit."

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wijst richting de partij van de minister van Financiën: "Het lijkt uit de speeldoos van de VVD te komen." Maar VVD-Kamerlid Aukje de Vries verdedigt de maatregel omdat het ondernemers volgens haar 'zuurstof geeft' en het concurrentievermogen van Nederland erdoor zou verbeteren.

'Lijkt op flater van Rutte'

In de zoektocht naar geld om de aangekondigde bezuinigingen en belastingverhogingen van het kabinet te compenseren, laat de oppositie haar oog vallen op dit 'cadeautje' voor het bedrijfsleven. "Ik denk dat veel oppositiepartijen kijken naar deze post, omdat het nut van deze post niet echt is aangetoond", zegt Kamerlid Grinwis van de ChristenUnie.

Volgens zijn collega Van der Lee van GroenLinks-PvdA-Kamerlid 'lijkt het op de flater die premier Rutte destijds maakte door de dividendbelasting te willen afschaffen'. Dat ging uiteindelijk niet door. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer geven de coalitiepartijen tot nu toe geen krimp. Zij houden vooralsnog vast aan de geplande lastenverlichting voor het bedrijfsleven.