Zit je ergens net lekker, ga je weer weg. 1 op de 5 Nederlanders wisselt binnen een jaar van baan, bleek deze week uit onderzoek van het UWV. Echte 'jobhoppers' dus. Rachel heeft er zelfs haar beroep van gemaakt en vertelt waarom ze dat doet.

"Het is voor mij een doodvonnis om ergens vast te roesten", zegt Rachel Schoneveld (60) over haar keuze om vaak van baan te wisselen. Ze meldde zich toen we jullie via EenVandaag Vraagt om vragen over jobhoppen vroegen.

Betere onderhandelingspositie

Rachel is werkzaam in de ICT-sector en toen daar in 2000 de 'internetzeepbel' knapte, gingen veel bedrijven failliet. "Ik dacht: wat ga ik doen? Toen praatte ik met een van de oudere werknemers en die zei: 'Doe wat mijn zoon ook doet, elk jaar solliciteren op een andere baan'. Elk jaar gaat dan je salaris omhoog, en je krijgt veel werkervaring."

En voor wie zich afvraagt waarom je vaak van baan zou wisselen, is dat het antwoord. "Je hebt een betere onderhandelingspositie", zegt arbeidsmarktexpert Hafid Ballafkih van de Hogeschool van Amsterdam. "Je kan altijd vragen om meer geld, een extra vrije dag, promotie, een auto of dichterbij huis werken. Het loont."

'Na een dag nieuwe baan'

Rachel heeft er geen spijt van dat ze al ruim 20 jaar jobhopt. "Ik had met mezelf afgesproken dat ik iets anders zou zoeken als een baan me niet beviel", zegt ze. "Nou, die eerste baan beviel niet, dus ging ik na 4 weken alweer iets anders doen. Het geluk in de ICT-branche is dat je na een dag een nieuwe baan hebt."

Daarna kreeg ze veel jaarcontracten. "En af en toe besloot ik om tussen banen door een tijdje vrij te nemen. Dan nam ik gewoon vakantie, want als een contract afliep bij sommige werkgevers, kon ik nog één of twee maandsalarissen meekrijgen."

Bron: Eigen foto Rachel Schoneveld

Uitdaging aan gaan

Maar staan zoveel verschillende banen wel goed op je cv? "Op dit moment is er een tekort, dus zal er niet moeilijk over worden gedaan", zegt arbeidsmarktexpert Ballafkih. "Maar als je heel erg vaak wisselt, kan het wel tegen je gaan werken." Een werkgever investeert namelijk in je, legt hij uit. "Dan kiest hij of zij liever voor iemand die niet vaak wisselt."

"Het kan voor een werkgever lijken alsof je rusteloos bent, of misschien niet zo competent als je binnen jouw branche vaak wisselt", vertelt econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank, gespecialiseerd in de arbeidsmarkt. "Maar als jij bijvoorbeeld een paar banen hebt waar je wel een paar jaar bent geweest, laat het zien dat je juist een uitdaging aan durft te gaan." Het draait dus om de juiste timing.

Bekijk ook video Waarom zelfs op de krappe arbeidsmarkt ruimte is voor een kortere werkweek

Goed verhaal

Jobhopper Rachel heeft zelf nooit gemerkt dat werkgevers het vervelend vonden. "Zolang je een goed verhaal hebt, accepteren ze dat altijd. Ik heb altijd goed uit kunnen leggen waarom het zo was."

Toch heeft ook zij wel wat banen op haar cv staan waar ze een paar jaar heeft gewerkt. "Ik wilde een nieuw appartement kopen en daar had ik een vaste baan voor nodig", vertelt ze. "Toen heb ik gesolliciteerd bij de NS, want daar kreeg je meteen een vaste baan. Daar ben ik toen 6 jaar gebleven. Toen ik alles had, ben ik weer gaan hoppen."

Kennis opdoen

En zo'n vaste baan blijkt best handig. "Als je jobhopt is het handig om ergens een paar jaar vast te zitten, want dan krijg je meer vakkennis. Ik ben wel blij dat ik 6 jaar in vaste dienst heb gezeten, daar heb ik veel kennis opgedaan die ik nu kan gebruiken om te jobhoppen. Dat lukt niet als je elk jaar van baan wisselt."

Op dit moment werkt Rachel bij een detacheringsbureau. "Dat is een bureau waarbij je korte opdrachten hebt, dan maak je eigenlijk van jobhoppen je beroep", lacht ze. "Daar zit ik nu wel al een paar jaar, maar ik krijg elke keer een andere opdracht", zegt ze. "En als ik over 1 of 2 jaar iets anders wil gaan doen, dan ga ik natuurlijk weg. Ik krijg nog steeds goede banen aangeboden."

'Liever jonge mensen'

Is het slim om na je 50ste nog te gaan jobhoppen? Rachel krijgt banen aangeboden, maar het is niet voor iedereen even makkelijk. "Boven de 50 jaar is je positie op de arbeidsmarkt gewoon minder goed", vertelt expert Vrieselaar. "De loonkosten van ouderen zijn vaak een stuk hoger, en werkgevers twijfelen nog weleens of zij dat extra geld waard zijn."

Maar het is nu wel krap op de arbeidsmarkt, voegt hij toe. "Er is een enorme behoefte aan personeel. Als iemand jou wil, moet je je kans grijpen. Maar het is wel verstandig om opnieuw naar de arbeidsvoorwaarden te kijken. Als je nu ergens een vast contract hebt, moet je goed onderhandelen", zegt hij. "En sowieso niet met je huidige baan stoppen voordat je een nieuwe hebt gevonden."

Pensioenregelingen

Rachel maakt zich nog wel een klein beetje zorgen over haar pensioen, nu ze de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Expert Vrieselaar: "Pensioenregelingen verschillen per werkgever. Misschien ga je er netto op vooruit, maar draagt je werkgever minder af voor je pensioen. Dus als je van baan verandert, moet je er goed op letten wat er verandert aan arbeidsvoorwaarden."

Arbeidsmarktdeskundige Ballafkih is het daarmee eens. "Het ligt heel erg aan de overstappen die je maakt. Als je een tijdje een gat hebt, bouw je geen pensioen op en dat ga je wel merken."