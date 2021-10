Onderzoeksresultaten naar de langetermijneffecten zijn er niet, toch laait de discussie over het vaccineren van jonge kinderen op. Het maakt Marc Dullaert van Stichting KidsRights boos, omdat in strijd is met kinderrechten: "Hoe haal je het in je hoofd?"

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) bekijkt op dit moment of het Pfizer-vaccin ook voor jonge kinderen toegelaten mag worden, als wapen tegen het oplopende aantal coronabesmettingen. Dan zouden ook kinderen onder de 12 een coronaprik kunnen krijgen. In landen als Chili, Ecuador en China is dat nu al het geval.

Niet aan de orde

Voormalig kinderombudsman Dullaert vindt dat we heel voorzichtig moeten zijn met het vaccineren van jonge kinderen. "Nergens op de wereld zijn onderzoeksresultaten over de mogelijke bijwerkingen bij kinderen onder de 12. We weten het van volwassenen, maar niet van kinderen."

Kinderarts Karoly Illy bevestigt dat en benadrukt dat het vaccineren van kinderen daarom ook helemaal niet aan de orde is. "Onderzoeksresultaten worden over een aantal weken pas verwacht, tot die tijd wachten we af."

Bron: EenVandaag Het aantal positieve testen onder kinderen loopt de afgelopen weken weer op.

Kinderrechten

En als het veilig zou zijn, is het volgens Illy ook niet zo dat alle kinderen onder de 12 jaar ineens een prik kunnen halen. "Het gaat met name om de meest kwetsbare kinderen. Niet álle kinderen. Want pas vanaf 12 jaar weten we zeker dat ook kinderen er belang bij hebben. Voor jongere kinderen wordt dat nog uitgezocht. Als ze daar zelf geen baat bij hebben, zou je kinderen inzetten om de rest van de bevolking te beschermen."

Dat is volgens Marc Dullaert ook in strijd met de kinderrechten. "Je kunt een kind niet als proefkonijn gebruiken." Want in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat ieder kind recht moet hebben op gezondheid.

Manipulatie

Volgens Dullaert is het van belang dat er te allen tijde gehandeld wordt in het belang van het kind. Hij zet hier vraagtekens bij als het om vaccineren gaat. "Je kunt kinderen niet inzetten om grootouders te beschermen", stelt hij.

Dullaert is bang dat je zo ook manipulatie in de hand zou kunnen werken. "Als je jonge kinderen vraagt of ze opa en oma willen beschermen door een prikje te nemen. Natuurlijk zeggen ze dan 'ja', maar is een kind van die leeftijd in staat om dat soort afwegingen te maken?"