In de wijk de Ruwaard in Oss worden zorg en welzijn anders aangevlogen. Instellingen werken er samen en inwoners denken actief mee. Het werkt: er zijn nauwelijks wachtlijsten, de veiligheid is toegenomen en er worden minder kinderen uit huis geplaatst.

Het begon allemaal vijf jaar geleden als een proeftuin in de wijk de Ruwaard in Oss. "We hebben destijds gezegd: we zetten een hekje om de wijk van 13.000 inwoners en we gaan het anders doen," vertelt Fred Pijls, bestuurder van GGZ Oost-Brabant.

De regels loslaten

"Als maatschappelijke organisaties zijn we veel meer gaan samenwerken", vertelt de bestuurder. Maar ze hebben ook de regels een beetje moeten loslaten. "Zo zijn we gestopt met alle uurtjes per week te schrijven en steeds te moeten verantwoorden wat er is geleverd."

De GGZ werkt nu nauw samen met woningbouwverenigingen, huisartsen, thuiszorg, jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werk en de politie. Ze doen het met elkaar en heel nadrukkelijk ook met de inwoners van de wijk.

'De inwoners worden er gelukkiger van'

Door deze nauwe samenwerking worden problemen eerder gesignaleerd, waardoor veel ellende kan worden voorkomen. En het heeft effect, stelt Pijls. "Bij aanvang van de proeftuin zijn er metingen gedaan en vijf jaar later opnieuw. En wat blijkt? De inwoners worden er gelukkiger van en het werkplezier van de medewerkers stijgt."

Inwoners moesten aan het begin en het eind van hun traject tevredenheidscijfers geven en er is naar maatschappelijk rendement gekeken. "Burgers doen het beter, ze participeren meer, we zien minder uithuisplaatsingen en minder crisisopnames. ook zien we dat met dezelfde handjes meer mensen zijn geholpen," zegt Pijls trots. "En er zijn geen wachtlijsten in deze wijk voor de chronische zorg en de GGZ."

'We zien het levensgeluk stijgen'

De Osse wethouder Zorg en Welzijn Thijs van Kessel deelt die trots. "We zien het levensgeluk van onze inwoners stijgen." De nieuwe werkwijze heeft veel veranderd, ziet hij. "Soms waren er wel 10 tot 20 hulpverlenende organisaties actief zonder dat ze van elkaar wisten dat ze bij een gezin over de vloer kwamen."

Dat is nu totaal anders volgens de wethouder. "Professionals werken met elkaar samen, over de grenzen van hun eigen organisatie heen", vertelt hij. "Je ziet nu dat ze van elkaar weten wat ze doen in gezinnen en soms ook taken kunnen overnemen."

'We springen bij elkaar in de auto'

Een van die professionals is Oscar Boerboom, verpleegkundig specialist in de GGZ. Hij zit al meer dan dertig dertig jaar in het vak en is dolblij met de Osse aanpak. Niet alleen hoeft hij zich niet meer met bureaucratische rompslomp bezig te houden, ook wordt hij nu door andere organisaties gevraagd te helpen.

"De lijntjes zijn super kort", vertelt Boerboom. "We springen bij elkaar in de auto. Als een agent vraagt 'ga eens mee kijken, want ik maak me zorgen om een paar mensen' dan stap ik in de auto en gaan we samen kijken wat er aan de hand is." Het begint volgens de verpleegkundige met contact. "En dat is het belangrijkste, want mensen willen gehoord worden."

Eén pot geld

De financiering van de hulp aan de inwoners van de wijk de Ruwaard is anders dan gebruikelijk. Geld dat normaal gesproken bij de gemeente voor iedere inwoner apart moet worden aangevraagd en toegekend, wordt nu in één pot gestopt. Daarnaast geven de zorgverzekeraars een vast bedrag.

"Als gemeente hebben we gezegd: we leggen het totale zorgbudget op tafel en de professionals in de wijk krijgen de ruimte om binnen dat budget zelf te kijken wat er echt nodig is", vertelt wethouder Van Kessel. "Soms worden er hele verrassende goede oplossingen bedacht samen met inwoners die er soms heel anders uitzien dan wij voorheen als aanbod georganiseerd hadden."

Stip op de horizon

Ondertussen wordt in de rest van Nederland met belangstelling naar Oss gekeken. "Wij gaan hier verbreden naar de wijk Ussen, in Oss Noord-West", vertelt de wethouder.

"Uiteindelijk is onze stip op de horizon om in de hele gemeente op deze manier beschikkingsvrij te gaan werken. Dus echt op basis van het vertrouwen in onze inwoners en in de zorgpartners in onze gemeente."